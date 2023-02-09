Двенадцать человек погибли при взрыве в Новосибирске
© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до 12. В больнице остаются еще семеро.
«Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина», — сообщили в минздраве региона.
На этом фоне агентство ТАСС заявило о гибели еще двоих человек.
Разрушено не менее 30 квартир, писала Тайга.инфо.
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