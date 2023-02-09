Двенадцать человек погибли при взрыве в Новосибирске

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Двенадцать человек погибли при взрыве в Новосибирске
09 Фев 2023, 19:16

Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до 12. В больнице остаются еще семеро.

«Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина», — сообщили в минздраве региона.

На этом фоне агентство ТАСС заявило о гибели еще двоих человек.

Разрушено не менее 30 квартир, писала Тайга.инфо.

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