Двенадцать человек погибли при взрыве в Новосибирске

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Официальное число погибших при обрушении дома в Новосибирске выросло до 12. В больнице остаются еще семеро.

«Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина», — сообщили в минздраве региона.



На этом фоне агентство ТАСС заявило о гибели еще двоих человек.

Разрушено не менее 30 квартир, писала Тайга.инфо.

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