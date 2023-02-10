Красноярского офицера признали виновным в сексуальном насилии над 10-летней

© Иллюстрация Дианы Днепр
Красноярского офицера признали виновным в сексуальном насилии над 10-летней
10 Фев 2023, 07:46

Красноярский военнослужащий получил 12 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком. Он переписывался с ней во «ВКонтакте».

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел дело старшего лейтенанта, которого обвиняли по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет).

«В июне 2022 года старший лейтенант З. одной из воинских частей красноярского гарнизона в социальной сети „ВКонтакте“ вел переписку с малолетней в возрасте десяти лет, проживающей в другом населенном пункте, на сексуальные темы, — рассказали в пресс-службе суда. — При этом в это же время он совершил в отношении нее иные действия сексуального характера».

Какие именно действия совершил офицер, не уточняется.

Суд приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима.

Сексуальные дела военнослужащих. Исследование Тайги.инфо


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