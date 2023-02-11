Урны с портретом Зеленского появились в Братске

11 Фев 2023, 08:36

Крышки с портретом президента Украины Владимира Зеленского появились на мусорных урнах в центре Братска. Одну из них обнаружили напротив офиса «Единой России», сообщает тг-канал «Братчане».

В комментариях пользователи пишут, что одну уже сломали.

По данным «ТК Город», таких объектов в городе может быть порядка 10. Кто инициатор — неизвестно.

В 2015 году Братск прославился конкурсом «Пни Обаму» (молодые люди пинали портрет президента США Барака Обамы), который проводился на Дне молодежи в городе. В мэрии Братска тогда заявили, что к произошедшему не имеют отношения

В тот же год мэр Братска Сергей Серебренников получил диплом национальной премии Russian Event Awards за развитие событийного туризма. Город представил на суд жюри наибольшее число проектов, среди отмеченных наградами была и программа Дня молодежи.


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