Урны с портретом Зеленского появились в Братске
11 Фев 2023, 08:36
В комментариях пользователи пишут, что одну уже сломали.
Крышки с портретом президента Украины Владимира Зеленского появились на мусорных урнах в центре Братска. Одну из них обнаружили напротив офиса «Единой России», сообщает тг-канал «Братчане».
В комментариях пользователи пишут, что одну уже сломали.
По данным «ТК Город», таких объектов в городе может быть порядка 10. Кто инициатор — неизвестно.
В 2015 году Братск прославился конкурсом «Пни Обаму» (молодые люди пинали портрет президента США Барака Обамы), который проводился на Дне молодежи в городе. В мэрии Братска тогда заявили, что к произошедшему не имеют отношения
В тот же год мэр Братска Сергей Серебренников получил диплом национальной премии Russian Event Awards за развитие событийного туризма. Город представил на суд жюри наибольшее число проектов, среди отмеченных наградами была и программа Дня молодежи.
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