Новосибирцы получат второй многомиллионный транш на игру «Смута»

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Разработчики исторической игры «Смута» получат новый грант от АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) в рамках господдержки. Ранее компания уже получала 260 млн рублей на этот проект.

Новосибирская студия Cyberia Nova, создающая игру «Смута», отчиталась об использовании первого транша, который был выделен в 2022 году АНО «ИРИ», и показала демоверсию, сообщил «Ведомостям» гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.



По его словам, ИРИ вложит дополнительные средства в проект, но сумму не назвал, уточнив, что она сопоставима с прошлым траншем — компании ранее выделили 260 млн рублей.

Предполагается, что игра будет выпущена к концу 2023 года.

На сайте игры сказано, что основой для нее станет книга Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

«Главный герой этого приключения, боярин Юрий Милославский, принимает личное участие и в сборе Нижегородского ополчения, и в Битве за Москву, и в других, не менее важных, исторических событиях Смутного времени. Милославский шаг за шагом исправляет ошибки своего прошлого, а в результате — способствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси», — говорится в релизе.

АНО «ИРИ» — российская общественная организация, созданная при поддержке администрации президента РФ для регулирования отношений интернет-отрасли и власти и лоббирования интересов компаний интернет-отрасли, а позднее ставшая оператором государственного конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Ее возглавляет Алексей Гореславский.

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