Власти РФ сочли «оппозиционными» СМИ лояльных сибирских депутатов

© Тайга.инфо. Пикет НОД у новосибирской ГТРК, 2015 год

Журналисты продолжают публиковать данные из масштабной утечки Роскомнадзора. Они обнаружили списки изданий, которые ведомство считает нелояльными, среди них оказались СМИ, связанные с сибирскими депутатами, публично придерживающимися провластных взглядов.

Роскомнадзор регулярно обновляет перечень «оппозиционных средств массовой коммуникации». Медиазона* обнаружила такие списки в документах из взломанной «Киберпартизанами» переписки ведомства.

Из реестров, датированных мартом и октябрем 2022 года, следует, что российские власти теперь считают «оппозиционными» абсолютно любой заметный информационный ресурс, даже вполне лояльный и получающий финансирование из бюджетов различных уровней (а не только независимые медиа, которые заблокированы в РФ с начала «спецоперации», и проекты оппозиционеров или гражданских активистов).

К «оппозиционным» изданиям РКН причисляет «Ведомости», РБК и франшизы «Московского комсомольца» в регионах. Отдельно отмечены десятки городских редакций медиахолдинга Виктора Шкулёва (причем в списке от октября 2022 года в столбце «направленность критики» у них нет ничего, в отличие от всех остальных СМИ и журнала «MAXIM Спорт» того же Шкулёва, у которого указана «критика федеральной власти»).

Тайга.инфо заметила, что среди ресурсов оказались медиа, которые РКН напрямую связывает с лояльными Кремлю политиками. Например, по версии Роскомнадзора, «предположительным фактическим владельцем» проекта «Аспект-Башкортостан» является тезка экс-депутата Госдумы от «Единой России», главы центрального исполкома всей «ЕР» Александра Сидякина.

Кроме того, в списке есть новосибирский сайт «Сиб.фм», а его фактический владелец, по версии РКН — это полный тезка депутата Госдумы от «ЕР» Виктора Игнатова. Утверждается, что издание «критикует региональную власть».

Следит РКН и за ресурсами заметных представителей КПРФ. Например, в списке оказался личный блог депутата Госдумы от Самарской области Михаила Матвеева и газета омского обкома коммунистов «Омское время», которую РКН приписывает депутату Госдумы от этого региона Андрею Алёхину.

Среди других сибирских ресурсов отметим «Сибкрай», который, по версии РКН, принадлежит Константину Антонову, и «Гражданский патруль» Ростислава Антонова. Первый из них — это депутат новосибирского заксобрания, который, в частности, поддержал отмену выборов мэра Новосибирска, второй — депутат горсовета Новосибирска, который одобряет боевые действия на Донбассе и участвовал в организации «Русских маршей». Им регулятор приписывают «критику региональной власти».

«Сиб.фм» и связанная с учредителем «Сибкрая» фирма регулярно получают госконтракты от регионального правительства на освещение работы властей в СМИ.

В списке РКН от марта 2022 года больше региональных СМИ, чем в октябрьском. В частности, там есть «Московский комсомолец в Бурятии» и «Газета РБ», фактическое владение которыми ведомство приписывает тезке депутата Народного Хурала от «Единой России» Михаилу Степанову.

В списках довольно много и тех провластных региональных СМИ, которые публично поддерживают «спецоперацию» в Украине, например красноярский «8 канал», называющий себя в телеграме «Выбор народа Z». Также отметим, что владельцы некоторых изданий в списках РКН написаны с ошибками, по другим — нет актуальных данных.

Тайга.инфо

*По версии Минюста РФ, является «иностранным агентом».

