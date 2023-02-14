Несколько очагов кори выявлено в одном из районов Новосибирска

14 Фев 2023, 05:56

Администрация Калининского района Новосибирска сообщила о случаях заболевания кори по нескольким адресам.

Подтвержденные случаи заболевания обнаружили на Макаренко, 19, Тюленина, 26/2, Родники, 3, ул. Гребенщикова, 5/1

Корь является острым вирусным заболеванием с высоким уровнем заразности. Вирус передается воздушно-капельным путем от больного человека.

Корь коварна своими осложнениями, которые чаще всего развиваются у детей первых пяти лет жизни и у не привитых взрослых старше 30 лет. В числе самых опасных — энцефалит, отит, слепота и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Повышенный уровень заболеваемости корью фиксируется в Новосибирске с декабря 2022 года — как среди взрослого, так и среди детского населения. Первый зараженный приехал из Средней Азии. Неблагополучной ситуация считается даже при нескольких десятках случаев, в том числе и потому, что инфекция предотвращается вакцинацией — это единственный надежный способ предупреждения.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
14 Фев, 05:57
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 346
14 Фев, 05:56
Несколько очагов кори выявлено в одном из районов Новосибирска
13 Фев, 17:07
НГАСУ отдавал подряды на уборку вуза связанной с ректором компании
13 Фев, 14:27
Сибирские регионы попали в десятку с самым низким уровнем жизни в РФ
13 Фев, 13:08
Мобилизованный новосибирец вернулся со «спецоперации» и умер
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования