Несколько очагов кори выявлено в одном из районов Новосибирска

Администрация Калининского района Новосибирска сообщила о случаях заболевания кори по нескольким адресам.

Подтвержденные случаи заболевания обнаружили на Макаренко, 19, Тюленина, 26/2, Родники, 3, ул. Гребенщикова, 5/1



Корь является острым вирусным заболеванием с высоким уровнем заразности. Вирус передается воздушно-капельным путем от больного человека.

Корь коварна своими осложнениями, которые чаще всего развиваются у детей первых пяти лет жизни и у не привитых взрослых старше 30 лет. В числе самых опасных — энцефалит, отит, слепота и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

Повышенный уровень заболеваемости корью фиксируется в Новосибирске с декабря 2022 года — как среди взрослого, так и среди детского населения. Первый зараженный приехал из Средней Азии. Неблагополучной ситуация считается даже при нескольких десятках случаев, в том числе и потому, что инфекция предотвращается вакцинацией — это единственный надежный способ предупреждения.

