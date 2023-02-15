Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 347

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:24 В десятый пакет санкций ЕС могут попасть Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф» и Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ), узнало агентство Bloomber. Евросоюз также планирует обязать банки сообщать информацию об активах Банка России и других подсанкционных активов, связанных с российскими компаниями и физлицами.

Новый пакет мер предполагает торговые ограничения на товары, используемые российскими военными: технологии и компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику.

Кроме того, ЕС планирует расширить санкционные списки пропагандистских СМИ, распространить ограничения на неназванного российского перестраховщика нефтяных танкеров (вероятно, речь о «Российской национальной перестраховочной компании»), а также на зарегистрированную в Британии фирму, обвинявшуюся в перевозке «украденного украинского зерна», пишет агентство.

Принять десятый пакет санкций против РФ планируется на следующей неделе.

10:14 Иск о запрете продажи вейпов через Ozon подало красноярское управление Роспотребнадзора. Об этом сообщил его руководитель Дмитрий Горяев в телеграме.

«В ходе систематического мониторинга сети „интернет“ специалистами управления Роспотребнадзора установлено, что на страницах торговой площадки OZON в открытом доступе размещается незаконная информация, которая не должна распространяться на территории РФ. Ознакомиться с ней может любой интернет-пользователь, в том числе несовершеннолетние дети, так как вход на маркетплейс свободный», — утверждает Горяев.

Иск о признании информации запрещенной на территории РФ подан к ООО «Интернет Решения» в Центральный райсуд Красноярска, говорится в карточке дела. Его рассмотрит судья Наталья Горпинич.



09:50 Минфин Казахстана предложил с 2024 года отчислять всем детям деньги из Национального фонда страны, который формируется из сырьевых доходов. Получить доступ к средствам граждане смогут только в 18 лет, предполагается, что на счетах к тому времени должно накапливаться около 3,5 тыс. долларов.

Деньги можно будет потратить на образование или покупку жилья.

Модель предполагается отчисление на эти цели 50% от ежедневного инвестиционного дохода Национального фонда. Для этого рассматривается открытие персональных накопительных счетов в долларах США всем несовершеннолетним.

Такая же модель используется в Государственном пенсионном фонде Норвегии.

Главное на утро 15 февраля

• Власти ЕC включили Россию в «серый список» налоговых юрисдикций, куда в основном входят офшоры. Решение принято после того, как мониторинговая группа проанализировала новые законы РФ, принятые в 2022 году.

«Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний, — сказано в заявлении ЕС. — <…> Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала <…> [спецоперации] против Украины».

Теперь в «сером списке» 16 юрисдикций, включая Багамские острова, Панаму, Тринидад и Тобаго, Вануату.

• Крупнейший российский сотовый ритейлер «Связной» намерен подать на самобанкротство. В кредиторах: «Альфа-Банк», «Совкомбанк», «Вымпелком» и крупный дистрибьютер на рынке IT и бытовой техники «Мерлион».

Сумма задолженности не сообщается, но в январе суд взыскал со «Связного» 5 млрд рублей в пользу «Мерлиона», а в декабре было утверждено мировое соглашение, по которому «Связной» обязался выплатить Альфа-банку 6,7 млрд рублей, тогда же суд взыскал с ритейлера почти 1 млрд в пользу «Вымпелкома».

• Депутата госсовета Коми Виктора Воробьева* оштрафовали на 100 тыс. рублей за антивоенное видеообращение по ч. 9 ст. 15.13 (злоупотребление свободой массовой информации). Ролик был опубликован еще 28 февраля 2022 года.

«Эта <…> [спецоперация] не принесет народам России и Украины ничего, кроме крови, слез и нищеты», — говорил Воробьёв. Его защита требовала провести лингвистическую экспертизу, но суд отказал и признал депутата виновным.

• 19-летнего жителя Ростовской области приговорили к 4 годам колонии по делу о поджоге военкомата. Ему вменили хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК) и попытку уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

Решение выносил Гуковский городской суд. Вероятно, речь идет о деле в отношении Владислава Матвеенко. Производство вел судья Дмитрий Кушутин, представителем потерпевшего — военком Гуково и Зверево Александр Майков.

В середине мая неизвестный в черной одежде ночью кинул коктейль Молотова в здание местного военкомата и убежал.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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