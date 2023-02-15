Барнаульской журналистке дали 6 лет колонии за пост в телеграме

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Барнаульский суд приговорил журналистку и активистку Марию Пономаренко к 6 годам колонии. Ее обвиняли в «фейках» о ВС РФ из-за поста в телеграме.

Судья Ленинского райсуда Барнаула Ирина Завьялова признала журналистку RusNews Марию Пономаренко виновной в «фейках» о ВС РФ «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Обвинение запрашивало ей 9 лет.

Женщине также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение 5 лет.



Мария Пономаренко находилась в СИЗО более полугода, а в ноябре ее отпустили под домашний арест, но в январе 2023 года ее снова посадили в СИЗО. У нее двое несовершеннолетних детей.

Свое последнее слово в суде Мария зачитывала с небольшим плакатом, на котором была изображена звезда Давида с надписью «Оппозиционерка патриотка пацифистка». Тайга.инфо публиковала его.

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