Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 339

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

13:30 Пресненский суд Москвы не стал пересматривать решение о недостоверности утверждения журналиста Алексея Венедиктова* о том, что бизнесмен Евгений Пригожин является хозяином ЧВК «Вагнер».

«Суд не поверил Пригожину, что он основатель и финансист группы «Вагнер». Суд отказался принять «подарок» Пригожина Венедиктову», - написал Венедиктов в телеграме.

Ранее суд признал недостоверной информацию Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК «Вагнер». Позже бизнесмен сам рассказал, как создал ЧВК в 2014 году, а сокрытие информации и суды объяснил конспиративной необходимостью.

Пригожин через пресс-службу связанной с ним компании «Конкорд» по запросу «Коммерсанта» прокомментировал новое решение суда: «Я думаю, что отказ связан с невероятной консолидацией общества, которая отторгает либеральную антироссийскую угрозу. Хотя Венедиктова, конечно, жалко. Все разбежались, а он один за них отдувается».

11:30 Бюджет РФ в январе 2023 года исполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей (около 25 млрд долларов), сообщается на сайте Минфина. Это худший показатель за январь с 1998 года, обратил внимание Bloomberg.

Доходы в январе составили 1,35 трлн рублей, что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили лишь 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 года сразу на 46%. «Это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа», — отметили в Минфине.

А расходы федерального бюджета в январе составили 3,11 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

«Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете, — уверяют в Минфине. — Это в совокупности с использованием/формированием средств ФНБ в случае отклонения размера нефтегазовых доходов от их базового уровня обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность РФ».



10:14 Просветительский проект «Всенаука», который в том числе бесплатно распространял научно-популярную литературу, объявил о закрытии. Решение связано с отказом правообладателей работать с Россией, с репрессивными законами, подписанными Путиным, и экономическими проблемами.

«За два года с нашего сайта было скачано почти 13 миллионов экземпляров. Однако проект „Бесплатные книги“ — лишь вершина айсберга. В рамках программы „Всенаука“ мы успели реализовать девять интересных просветительских проектов, — напомнил проект. — Почему нам приходится сворачивать программу „Всенаука“? В 2022 году условия ее реализации резко осложнились. Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны».

«Авторы другой части этих книг были признаны иноагентами. Отечественные издательства научно-популярной литературы, скованные новыми ограничениями и рисками, стали просить нас о прекращении бесплатной раздачи некоторых книг, — отметили создатели „Всенауки“. — Из-за проблем в экономике нам стало намного труднее добывать финансирование для продолжения программы „Всенаука“. Желающих спонсировать просветительские проекты стало гораздо меньше. Наши традиционные партнеры не выражают желания продолжать сотрудничество».

В частности, расторг контракт один из главных спонсоров проекта — компания «Яндекс».

09:53 Глава Тувы Владислав Ховалыг продолжает заниматься случаем с издевательствами над мобилизованными жителями региона со стороны «народной милиции» ДНР. Он утверждает, что «удалось прояснить некоторые моменты, но делать окончательные выводы преждевременно», и сообщил о «проблемных вопросах» заместителю министра обороны РФ Виктору Горемыкину.

«Совместно с органами военного управления продолжаем выяснять обстоятельства, ставшие поводом для видеообращения мобилизованных. Нас заверили, что все военнослужащие находятся в своем расположении», — отметил Ховалыг в своем телеграме.

Напомним, военнослужащие, представившиеся мобилизованными из Тувы, рассказали об избиениях и угрозах со стороны местных формирований на территории ДНР. «4 февраля 2023 года к нам пришли военные ДНР. Они стреляли в нас автоматами, заставляли отжиматься, говорили нам, что мы отсюда живыми не уйдем, говорили, что мы относимся к ДНР», — говорил мужчина на видео.

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Главное на утро 7 февраля

• Проверки и ремонт бомбоубежищ начались по всей России по приказу Кремля, сообщает The Moscow Times со ссылкой на несколько действующих и бывших чиновников.



«Решение об инспекции сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной [2022 года], — сказал один из источников. — Команду начать масштабную проверку и навести порядок получили МЧС, Минобороны и [другие] гражданские министерства».

Информацию подтверждают сотни контрактов на модернизацию укрытий, опубликованных на сайте госзакупок.

• В Москве на Лубянской площади сотрудники ДПС остановили машину, в которой играла песня Верки Сердючки, передает Avtozak. Инспектор передал по громкоговорителю, чтобы водитель выключил песню «Все будет хорошо».

Дальнейшая судьба водителя автомобиля неизвестна.

• Швейцарская полиция выяснила, что патриарх РПЦ Кирилл в 1970−80-х мог быть шпионом КГБ под псевдонимом «Михайлов», рассказало издание SonntagsZeitung со ссылкой на рассекреченные архивы.

Кирилл (Владимир Гундяев) работал разведчиком в Женеве и якобы должен был влиять на Всемирный совет церквей, чтобы там вместо СССР критиковали США. «В разговорах с Кириллом у меня всегда было чувство, что он ищет информацию. Он задавал много вопросов о духовенстве», — рассказал источник SonntagsZeitung.

• Депутаты Госдумы сформируют «экспертную группу» для обсуждения возможных мер против уехавших за границу россиян, которые выступают против Кремля. Об этом рассказала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин («ЕР») ранее заявил, что парламентарии изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших, которые продолжают «публично лить грязь на Россию». Но в Кремле призывали с осторожностью подходить к таким инициативам. Каждый уехавший из России остается ее гражданином и нужно бороться за возвращение тех, кто «не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.