«О, этот на бандита смахивает»: единороссы попытались оправдать отмену выборов мэра Новосибирска

© vk.com. Игорь Умербаев (слева)

Депутаты горсовета Новосибирска обсудили еще не принятый региональным парламентом законопроект об отмене выборов мэра. Его соавтор, единоросс Игорь Умербаев пытался оправдать решение вертикалью власти, «сложным временем» и аполитичностью жителей. Независимые депутаты и часть коммунистов выступили против.

Глава комитета новосибирского заксобрания по госполитике Игорь Умербаев представил в горсовете законопроект об отмене выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Предполагается, что глав будут назначать советы депутатов из кандидатов, одобренных конкурсной комиссией, половину которой составляет губернатор.

Ранее комитет Умербаева рекомендовал принять документ на сессии заксобрания, которая пройдет 20 февраля. Затем горсовет еще должен будет изменить устав Новосибирска.

«А что такого случилось? — спросила у Умербаева независимый депутат Светлана Каверзина. — Почему вы перестали верить жителям Новосибирска, вы стали сомневаться в том, что новосибирцы могут сами достойную кандидатуру выбрать? Почему вы решили ограничить новосибирцев в их праве самим выбирать мэра?»

«Жителей Новосибирска никто не ограничивает в праве избирать. Элемент выборности присутствует, — уверял Умербаев. — <…> Общая тенденция такая, что сейчас сложное время, и мы столкнулись, что принимать управленческие решения требуется в более быстром режиме».

«У нас есть формальная и неформальная сторона вопроса. Я вот сам был [на выборах] — есть люди, которые вникают, изучают вопрос, а есть люди хорошие, добрые — вот приходят на [избирательный] участок, не читают, что под фотографиями написано. Смотрят и говорят: „О, у этого лицо толстое какое-то“, „О, этот на бандита смахивает“, „О, у этого вроде ничего“, — пытался отвечать единоросс на вопросы городских депутатов. — <…> Никто не лишает избирателей выборов. Просто избиратели должны будут тщательно подходить к выборам депутатов горсовета».

Коммунисты поинтересовались, как в случае отмены выборов будет действовать институт досрочной отставки мэра. «Будет действовать то же самое законодательство, которое действует сейчас. Ничего в этом вопросе не меняется», — сказал Умербаев. При этом в провластных СМИ регулярно использовали тезис о том, что назначаемого мэра будет гораздо проще убрать, если он не справляется с обязанностями.

Независимый депутат Антон Картавин спросил, а не стоило ли сначала провести референдум по вопросу отмены выборов. «Жители Новосибирска своим поведением определились», — сказал Умербаев, указав на снижение явки на выборах мэра.

«Вы ссылаетесь на то, что снижается интерес к выборам. К сожалению, в 2019 году „ЕР“ не выставляла своего кандидата в мэры, — напомнила Каверзина. — Естественно, интереса людям идти не было, не было интриги. И теперь вы, ссылаясь на это, вы хотите отменить выборы вообще. Как такое можно допустить, что людей, которые живут в Новосибирске, которые создают этот город, которые и есть этот город, лишить права выбирать своего мэра?»

Умербаев снова сказал, что жителей, по его версии, не лишают права выбора. Он также говорил, что явка снижается не только в Новосибирске, но и по всей стране. При этом прямые выборы глав уже давно остались лишь в Новосибирске, еще нескольких городах Сибири, Якутске, Анадыре и Хабаровске.

Потом Умербаев вспомнил про систему «публичной власти», недавно внесенную в Конституцию, сказав так: «У нас и изменение недавно было в высший законодательный закон… в федеральный закон. То есть не надо считать, что РФ отдельно, а какое муниципальное образование отдельно».

На вопрос о том, не подрывает ли легитимность назначаемого горсоветом мэра то, что его будут «выбирать» менее легитимные с точки зрения явки населения депутаты, Умербаев ответил: «Вот эти разговоры о легитимности, это попытка немножко так это… знаете… есть разные игры, да, там. На самом деле, вопрос легитимности не определяется и не ограничивается выборами — можно избраться и через какой-то промежуток времени стать абсолютно нелигитимным. Это вопрос доверия. А можно назначиться, и через какой-то промежуток времени быть абсолютно легитимным».

Депутат от КПРФ Александр Бурмистров считает, что после отмены выборов вся власть будет «сконцентрирована буквально в одних руках». Очевидно, он имел ввиду руки губернатора-единоросса Андрея Травников.

«Давайте вспомним ситуацию семилетней давности, когда 2,5 млрд рублей с города тряс „Сибмост“ [из-за убытков при строительстве Бугринского моста] при явной публичной поддержке областного правительства. Все-таки хватило у города сил, внутренних и политических, этому противостоять и отбить для города эти 2,5 млрд, — напомнил Бурмистров. — Сможет ли таким образом назначенный мэр проявлять какую-то волю в таких вопросах? Не сможет. А как сейчас действует областное правительство? Я всем предлагаю посмотреть заключение Контрольно-счетной палаты о поликлиниках — бюджетные обязательства выросли с 12 млрд до 30 млрд. На десятилетия вперед, на поколения нас в долги вогнали. И сейчас эти же ребята, которые на десятилетия отдали областной бюджет, подбираются к городскому бюджету: и не 2024−2025 годов, а 2035-го. В моем понимании, нас ждет то же самое, и бюджет распишут на десятилетия вперед».

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев публично поддержал отмену выборов. Он уверял, что модель работает в «огромном количестве городов» и в качестве примера привел «Сочи, Казань, Тюмень, Екатеринбург, из наших соседей — Ханты-Мансийск, Новокузнецк». «Если вы посмотрите рейтинги, все перечисленные города входят в десятку лучших городов страны по итогам 2022 года и не только. И во всех этих городах мэры избраны через городской совет», — отметил Асанцев.

Но мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов был избран жителями города в 2018 году. Прямые выборы глав Новокузнецка и Кемерова были отменены позже. В Ханты-Мансийске с 2011 года действовала система сити-менеджмента, в 2016-м глава администрации стал и главой муниципалитета — и всё это время на пост назначали Максима Ряшина, зятя бывшего федерального инспектора по ХМАО Дмитрия Кузьменко.

Пример Екатеринбурга также стоит уточнить. С 2010 года у избираемого народом мэра в должности главы гордумы не было полномочий главы исполнительной власти, которую до этого с подачи губернатора отдали назначаемому сити-менеджеру. В 2013-м жители выбрали мэром Евгения Ройзмана*, а в 2018-м парламент Свердловской области отменил выборы, приняв модель, по которой мэр будет главой исполнительной власти, но будет назначаться гордумой по конкурсу. В 2018-м был назначен Александр Высокинский, но уже в 2020-м его сняли по его же просьбе, поменяв на вице-губернатора области Алексея Орлова.

В 2020 году жители Екатеринбурга инициировали возвращение выборов, собрав 10 тыс. подписей, но движению активно противодействовали региональные власти и полиция.