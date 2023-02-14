Комитет поменявшего несколько партий единоросса одобрил отмену выборов мэра Новосибирска

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Профильный комитет заксобрания региона рекомендовал отменить выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. Документ внесли единороссы и лояльные им представители ЛДПР, один из которых уверял, что «данная модель доказала свою эффективность во всем мире».

Комитет заксобрания по госполитике рекомендовал принять законопроект об отмене выборов мэров Новосибирска и Кольцово, передает корреспондент Тайги.инфо с заседания. Теперь документ обсудят на сессии регионального парламента 20 февраля.

Законопроект представлял один из его формальных соавторов, глава комитета Игорь Умербаев («Единая Россия»). Он пытался объяснить необходимость отменить выборы тем, что абсолютное большинство муниципалитетов сейчас назначают главу по конкурсу и цитировал тезисы из пояснительной записки. В то же время, Новосибирск — это крупнейший муниципалитет России.

«Данная модель доказала свою эффективность во всем мире», — уверял глава фракции ЛДПР, член комитета Александр Щербак. За отмену высказался и Константин Антонов, который уверял, что в 1990-е годы выборная система якобы привела к «развалу партии», но первые прямые выборы глав местных администраций прошли после 1992 года.

За то, чтобы лишить людей права выбирать мэров, проголосовали пять членов комитета: Игорь Умербаев, Павел Кива, Валерий Бадьин («Единая Россия»), Александр Щербак (ЛДПР) и Константин Антонов (независимый, избран от «Родины»). Против были коммунисты Владимир Карпов и Евгений Смышляев.



Отметим, что глава комитета Игорь Умербаев за последние 12 лет успел трижды сменить политическую окраску. Сначала он был в ЛДПР, потом ушел в «Справедливую Россию», а в 2020-м променял эсеров на выдвижение от «Единой России». Умербаев ранее был совладельцем ООО «ЧОП Система П.Р.О.» и ООО «ЧОП Агентство безопасности „Система ПРО“», которые получали государственные и муниципальные контракты на охрану, в том числе от новосибирского «Горводоканала» и областного департамента природных ресурсов.

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор.

Напомним, отмену выборов мэра Новосибирска инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Соавторами законопроекта стали Андрей Панфёров, Игорь Гришунин, Ирина Диденко, Александр Калиниченко, Игорь Умербаев (все — «Единая Россия»), Наталия Красовская, Александр Щербак (оба — ЛДПР), Андрей Пак (РППСС), Константин Антонов («Родина») и Илья Поляков (самовыдвиженец). При этом Панфёров еще 29−30 января отправился на «спецоперацию» в Украину со своим добровольческим формированием «Вега», а законопроект был официально внесен в парламент лишь 2 февраля.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники.

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Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).