Уехавший на «спецоперацию» вице-спикер внес законопроект об отмене выборов мэра Кольцово и Новосибирска

© Кирилл Канин. Андрей Панфёров (правее)

В заксобрание внесли законопроект об отмене выборов мэров Новосибирска и Кольцово. Авторы, в частности, заявили о неэффективности модели управления в наукограде. Среди них оказался первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров, который отправился на «спецоперацию», а также другие представители «Единой России», ЛДПР и Партии пенсионеров.

Законопроект об отмене выборов мэров Новосибирска и Кольцово внесли в региональный парламент. Документ опубликован на сайте заксобрания.

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор. «Результаты избирательных компаний по выборам глав указанных муниципалитетов за период с 2009 года по 2020 год показывают устойчивое снижение электоральной активности <…>, что на фоне значительных расходов бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности установленной для данных городских округов модели формирования главы муниципалитета», — утверждается в пояснительной записке.

Формальными соавторами стали Андрей Панфёров, Игорь Гришунин, Ирина Диденко, Александр Калиниченко, Игорь Умербаев (все — «Единая Россия»), Наталия Красовская, Александр Щербак (оба — ЛДПР), Андрей Пак (РППСС), Константин Антонов («Родина») и Илья Поляков (самовыдвиженец).

Часть из этих людей уже публично высказывались за лишение людей права избирать мэра. При этом Панфёров еще 29−30 января отправился на «спецоперацию» в Украину со своим добровольческим формированием «Вега», а законопроект был официально внесен лишь 2 февраля.

«[Авторы] ссылаются на некомпетентность, отсутствие ответственности перед депутатами и так далее. Но одновременно отменяют выборы мэра в Кольцово, где всё было в порядке, — отметил политолог Алексей Мазур. — Также хочу напомнить, что депутаты могли легко отправить мэра в отставку, дважды вынеся ему неуд за годовой отчет. Но „Единая Россия“ каждый год одобряла отчёт [мэра Новосибирска Анатолия] Локтя. То есть, всё их устраивало, а теперь вот избиратели плохо выбирают, а мэр — безответственен. На самом деле просто решили обойтись в дальнейшем без избирателей».

Напомним, отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники.

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Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).