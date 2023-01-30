«Справедливая Россия» выступила против отмены выборов мэра Новосибирска

© spravedlivo.ru. Сергей Миронов (в центре)

Партия «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» выступила против отмены выборов мэра Новосибирска. Теперь вслед за независимыми депутатами и представителями КПРФ кампанию по сохранению жителям права голоса поддержали эсеры.

«Новосибирск — один из шести и самый крупный региональный центр, где еще сохраняются прямые выборы мэра. Но теперь и здесь запущен до боли знакомый процесс — Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы „по заявкам“ граждан, а единороссы в заксобрании против такого предложения наверняка не устоят, — заявил лидер „СРПЗП“, депутат Госдумы Сергей Миронов. — Причем с самими гражданами это даже не обсуждают — их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических „молчунов“. Каждый раз, отменяя прямые выборы мэров в том или ином городе, „ЕР“, по сути, оскорбляет людей, якобы не способных выбрать себе градоначальника».

Партия выступает за возвращение прямых выборов мэров по всей стране. Миронов потребовал остановить процесс отмены голосования в Новосибирске.

«Монополисты из ЕР последовательно уничтожают систему выборов, не заботясь о последствиях, — подчеркнул Миронов. — Выборы — это прямая связь между властью и обществом, обрыв которой сегодня крайне опасен».



Отмену выборов мэра Новосибирска формально инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания. Часть единороссов из горсовета уже публично высказались за отмену выборов, в том числе его председатель Дмитрий Асанцев.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партия «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники.

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