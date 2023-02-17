Учителя из Канска пытаются под пытками заставить оговорить себя в поджоге военкомата

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Учителя из Канска Красноярского края пытаются заставить оговорить себя в поджоге военкомата. Он рассказал о пытках.

35-летнего учителя английского языка из Канска подозревают в стрельбе по баннеру с рекламой контрактной военной службы. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) и угрозе убийством соседу, которого он встретил после стрельбы по плакату (ст. 119 УК). Он признался в этом и во время следствия не отрицал вину, ему грозит до 7 лет колонии. Но также ему пытаются вменить поджог местного военкомата по статье о «терроризме» (ст. 205 УК). Его заставляют признаться в том, чего он не совершал. Как только смог, мужчина заявил о пытках.

Вечером 16 октября 2022 года преподаватель выстрелил в баннер «Служба по контракту — твой выбор» в центре Канска из зарегистрированного на него охотничьего ружья. В адвокатском опросе он отметил, что очень сожалеет о сделанном и никому не планировал причинять боль. «Выстрел в баннер был единичным поступком из-за нервного срыва, связанного с объявлением мобилизации», — говорится в опросе, копия которого имеется в распоряжении Тайги.инфо (редакция не называет имя мужчины по просьбе матери).

После стрельбы он пошел к своей матери и рассказал, что сделал. Она сообщила «Проспекту мира», что сын тяжело переживал объявление «частичной» мобилизации, не хотел гибели солдат в ходе боевых действий, и таким образом выплеснул эмоции: «Говорит: „Сейчас может прийти полиция“. Я его начала расспрашивать, он рассказал, что сделал. У меня переночевал, потом ходил домой, возвращался. И где-то в обед его забрали. И там, видимо, приехали сотрудники управления и целые сутки его избивали, пытались добиться признания в поджоге военкомата».

Пытки током и пакет на голове

Возгорание военкомата случилось еще 24 сентября, вскоре после объявления о мобилизации. Мужчина полностью отрицает вину в поджоге. После задержания 16 октября его могли избить в отделе уголовного розыска отделения полиции «Канский».

«Когда меня завели в кабинет, то положили лицом на пол — в этот момент наручники были за спиной. В кабинете было около пяти человек, меня начали бить руками в область головы, — рассказал пострадавший адвокату (копия опроса имеется в распоряжении Тайги.инфо). — Требовали, чтобы я признался в поджоге военкомата в ночь с 23 на 24 сентября. Я не признавался, так как этого не делал. Мне делали „ласточку“, заламывали руки, я не сознавался. Затем в кабинет принесли устройство для пытки током, армейский телефон, из которого тянулось два провода <…> Сначала ток пустили по верху ягодиц, на обе ягодичные мышцы, продолжали требовать, чтоб я признался, что поджег военкомат, я кричал от боли, и когда кричал сильно, меня били по лицу и говорили „заткнись“».

На голову мужчине надевали пакет и заматывали его скотчем, он не мог дышать. Пытки продолжались, пока не появилась следователь (фамилия известна редакции). Во время обысков в квартире мужчины, которые прошли 17 октября, он также был с черным пакетом на голове и не видел, что именно делали оперативники.

Кроме того, он рассказал адвокатам, что сотрудники правоохранительных органов угрожали ему, что, если он будет куда-то жаловаться, то его этапируют в СИЗО-1 Красноярска, где «поместят в пресс-хату, изувечат и изнасилуют». Сначала мужчину по решению суда посадили в канское СИЗО-5, затем увезли в красноярское СИЗО-1.

В ИВС и СИЗО мужчина старался фиксировать у силовиков и медиков все побои, которые нанесли ему в отделе полиции. Но врач государственной Канской больницы (фамилия известна редакции) в своей справке от 17 октября уверял, что мужчина «упал и ударился на улице», а в канском СИЗО-5 отказались предоставить копию журнала травматизма.

В СИЗО-1 над мужчиной продолжили издеваться. По словам матери, его выводили в специальное помещение, где «два бугая начали его избивать и угрожать изнасилованием, если он не напишет явку с повинной».

Силовики уже больше 10 раз приходили к мужчине в места изоляции, требуя признаться в том, чего он не делал, рассказал его адвокат Владимир Васин. Он уточнил «Проспекту мира», что его подзащитный некоторое время работал инспектором по делам несовершеннолетних в системе МВД и его должны были сразу отправить в камеру для бывших сотрудников силовых структур, но его перевели туда только через месяц после этапирования в Красноярск.

СК отказался возбуждать уголовное дело о пытках. Адвокаты уже обжалуют решение, письменно опрашивают свидетелей, фиксируют алиби, а также добиваются, чтобы дело пострадавшего ушло в суд как можно быстрее.

Тайга.инфо