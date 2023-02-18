Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 350

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

19:30 Мобилизованные из Омска попросили помощи. Они утверждают, что в ДНР их заставляются скидываться на бензин и угрожают отправить на боевые действия без переподготовки

Обращение мобилизованных из Омска (504 танковый полк), находящихся в ДНР, появилось в соцсетях. Они просят о помощи, в частности о переводе под командование российских офицеров. Оно адресовано губернатору региона Александру Бурков и президенту Владимиру Путину.

Мобилизованные рассказали, что в Омске проходили обучение на артиллеристов, затем были отправлены на учебные стрельбы. Однако в зоне «спецоперации» выяснилось, что их полк якобы расформировали, и им придется стать пехотой.

«05.01.2023 наш полк был направлен в зону СВО. По прибытию на место, как только нас завезли на территорию ДНР, весь личный состав развезли по разным местам разными группами. Наша группа в составе 107 человек попала в город <…>, после чего связь с нашим командованием прервалась. Единственный офицер, оставшийся с нами, начальник артиллерии, подполковник, говорит, что я не ваш командир, я начальник артиллерии, а артиллерии больше не существует, так как 504 танковый полк был расформирован, и мы теперь принадлежим армии ДНР», — заявили в обращении мужчины.

В ДНР, по их словам, вскоре после прибытия их начали возить на полигон переучивать в пехоту.

«После нескольких выездов на полигон с нас стали требовать деньги на бензин, в противном случае – если не сдаем деньги на бензин – означает, что нам обучение не нужно, мы готовы к боевым действиям на передовой. После с нас собрали военные билеты, поставили непонятные печати, без даты, без номера приказа и подписи командира», — говорится в обращении.

Мужчины отметили, что они не знают теперь, кто их командир и к какой части они приписаны.

Глава Омской области Александр Бурков рассказал в телеграме, что получил обращение омичей из 504-го танкового полка в личные сообщения и поручил подготовить запрос в минобороны для выяснения озвученных обстоятельств.

«Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений, — заявил Бурков. — Ждем обратной связи, параллельно выходим на командование частей в Донецке».

18:30 В Алтайском крае жильцы и сотрудники Мамонтовского психоневрологического интерната собрали посылки для военнослужащих, участвующих в «спецоперации».

«Всего собрано 105 700 рублей, на эти деньги приобретены лекарственные препараты, продукты питания, футболки, белье, сигареты, гигиенические средства. Девушки, занимающиеся в мастерской «Шерстяные фантазии», связали бойцам теплые шерстяные носки», — говорится на сайте учреждения.

15:50 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах сел в двух районах региона.

Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района, обошлось без пострадавших и повреждений.

«По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», — написал Старовойт в тг-канале.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграмме рассказал об обстреле города Шебекино 17 февраля. ⠀

«Вчера в очередной раз под обстрел попали гражданские объекты: рынок, торговые центры и парикмахерская. Серьезно пострадала женщина, сотрудница парикмахерской. Сейчас она находится в реанимации, пока не приходила в сознание. Состояние тяжелое. Сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия», — сообщил чиновник.

По словам Гладкова, снарядами сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий.

14:50 Власти Германии с начала «спецоперации» на Украине заморозили российские активы на сумму 5,32 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag

Сумма включает средства физических лиц и компаний, попавших в санкционный список ЕС, а также Центрального банка России.

14:40 «Дядя Вова, мы с тобой»: третьеклассникам предложили разучить песню о возвращении Аляски и последнем бое

В одной из школ города Колпашево Томской области ученикам третьих классов предложили к разучиванию песню «Дядя Вова, мы с тобой».

Композиция ранее стала известна в исполнении учеников кадетской школы и экс-депутата Госдумы Анны Кувычко.

Текст песни опубликовал депутат гордумы Томска Вячеслав Третьяков со ссылкой на родителей.

После сообщений в соцсетях школа прокомментировала: «Текст опубликованной песни был предложен педагогом школы для разучивания к школьному фестивалю как один из нескольких вариантов. Учитель увидел видео с исполнением песни волгоградскими школьниками совместно с депутатом Государственной Думы России на канале YouTube и не усмотрел в содержании песни негативного подтекста».

Сейчас дети разучивают другую песню, заверили в учреждении. Подробнее тут.

13:50 «Придет время, и мы наградим действительно лучших»: Дмитрий Нагиев отказался проводить церемонию «Муз-ТВ»

Дмитрий Нагиев отказался вести некую церемонию награждения «Муз-ТВ». Вероятно, речь может идти о премии «Муз-ТВ», ведущим которой Нагиев уже бывал.

«Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз — нет. Придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках», — заявил Нагиев на видео в соцсети.

13:20 Традиционная для зимы дымка над Новосибирском. В городе 18 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

11:43 Китай хочет увеличить количество рейсов своих авиакомпаний в России, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.



«Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае. <...> Мы так и предлагали [нарастить количество рейсов], поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но при такой ситуации мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами», — сказал посол РИА Новости.

11:35 В Томской области потребность предприятий в рабочих хотят закрыть при помощи старшекурсников.



«У нас в инженерно-техническом персонале и высококвалифицированных работниках возрастает потребность. Это операторы станков ЧПУ, токари, все, что связано с механосборкой и инженеры, которые занимаются еще и научной деятельностью. [Решение] в прямой коммуникации „вуз-работодатель“ — прямой, бесшовной, проактивной, когда работодатель заходит, набирает студентов старших курсов, вовлекает в свою деятельность», — заявила ТАСС и.о. замгубернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

Главное на утро 18 февраля

• Минюст РФ объявил «иностранными агентами» историка Андрея Зубова и журналиста Андрея Лошака. В список попал и просветительский проект Екатерины Шульман* «Возрождение».

Лошак, по версии Минюста, высказывался против «спецоперации», распространял материалы других «иностранных агентов», а также «активно взаимодействовал с иностранными структурами» (что это означает, не поясняется). Зубов же распространял материалы других «иноагентов», проживает за пределами России и преподает в заграничном вузе, уверяет Минюст. Историк уже сказал, что будет обжаловать решение.

Проект «Возрождение» попал в реестр Минюста якобы из-за «призывов к борьбе с действующей государственной властью» и «изменению конституционного строя».

• Бывшего футболиста сборной России, создателя ютуб-канала «Красава» и одноименного футбольного клуба Евгения Савина признали виновным в «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей.

Протокол составили из-за видеообращения Савина про «спецоперацию». Ранее он выступал против действий Кремля в Украине, а потом публиковал интервью с украинскими футболистам. Затем он уехал из РФ. В январе Савин так прокомментировал информацию о поступлении административного протокола в суд: «Редкий случай, когда горжусь собой».

• В Москве полиция задержала участницу Pussy Riot Риту Флорес, сообщила Медиазона*. Девушка сообщила своему адвокату, что в ее квартиру пришли с обыском. После этого ее увезли в управление Следственного комитета по Мещанскому району Москвы, где отобрали телефон.

Телефон, с которого девушка связывалась с Берманом, заблокировал контакт защитника. Позже Флорес отпустили из СК, во время обыска у нее изъяли всю технику.

• Российские власти денонсировали соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, как утверждается, по предложению МИД РФ.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.