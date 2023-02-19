Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 351

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:10 Полицейским купят бронированные иконы с текстами молитв, обратил внимание «Полигон медиа» на объявление на сайте госзакупок. Хозяйственному управлению МВД по Москве понадобились «походные бронепанели» с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца и иконы Казанской Божей Матери.

Кроме того, на броне напечатают тексты молитв.

Бронепанель должна обеспечивать защиту от выстрела из пистолета и осколков. МВД планирует купить 111 пластин.

16:08 «Самарских мобилизованных, записавших видеообращение о проблемах 1444 полка, привезли в военном автозаке на плац, где они извинились за него, — сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) в своем телеграм-канале. — Всё понятно с самарцами: были не правы, готовы загладить вину. Где подобные видео с тувинцами, казанцами и так далее, тоже записывавшими свои видеообращения?»

Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» опубликовал видео с «извинениями» самарских мобилизованных, которые ранее пожаловались на «безобразное отношение командиров» и отсутствие печатей в военных билетах. Они просили прощения у президента, министра обороны, командиров батальонов и солдат, призвав сослуживцев обращаться «напрямую к непосредственным начальникам, не прыгать через голову». После этого их под конвоем военной полиции посадили в тот же автозак.

В своем первом обращении мобилизованные требовали вернуть их в Самарскую область. 15 февраля в группе поддержки мобилизованных появился пост, что самарцев арестовала военная полиция и заставляет извиняться. Как рассказала журналистам родственница одного из мобилизованных, недовольных мужчин вернули в Россию, где с ними записывали постановочные извинения, но после этого часть из них небольшими партиями вновь отправляют в зону боевых действий. Более того, мобилизованных могут склонять к подписанию контрактов с ВС РФ.

15:58 Госканал «Россия 24» после «звонка сверху» мог перемонтировала сюжет про ДТП с министром транспорта Башкортостана Александром Клебановым, убрав из него обвинения в адрес чиновника и обвинив в аварии москвичку. На это обратил внимание «7×7».

В апреле 2022 года Land Rover Клебанова въехал в легковую машину москвички Юлии Бородач. Но суд, несмотря на видеодоказательства, признал виновной в ДТП саму Бородач, которую оштрафовал на 500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования).

16 февраля «Россия 24» выпустила сюжет о ситуации в программе «Вести. Дежурная часть». Но через час его вырезали из эфира и удалили с сайта, рассказала в соцсетях Бородач. Позже госканал опубликовал второй сюжет без обвинений в сторону министра, в котором виноватой выставлена сама женщина. Бородач связалась с автором сюжета, которая сказала ей, что якобы «был сделан звонок свыше и была дана команда убрать всю плохую информацию» про Клебанова.

15:17 Митинг в память об убитом политике Борисе Немцове пройдет в Барнауле 26 февраля. Акция начнется на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий в 12:00, сообщили в региональном отделении «Яблока».

Мэрия Барнаула согласовала акцию.

Борис Немцов застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве около Кремля. Приговор по делу вынесли в июле 2017-го, осужденным дали от 11 до 20 лет колонии строгого режима, однако вину они не признали. Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, признанный виновным в исполнении убийства, получил 20 лет.

Материалы дела об убийстве показали, что следствие установило, но полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников. Часть людей оказалась связана с сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который близок к главе Чечни Рамзану Кадырову.

15:05 Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания The Bell*. Какой орган принимал решение, не указано.

В марте 2022 года редакция The Bell объявила, что приняла решение полностью прекратить освещение «спецопреации» в Украине из-за законов 4 марта о уголовной ответственности за «фейки» про ВС РФ и «дискредитации» ВС РФ, подписанных Путиным. Издание специализируется на экономических темах.

14:29 Группа ДДТ выпустила антивоенный клип «Родина, вернись домой».

«Опустело село

Пьёт Рязань из Днепра

От венков расцвело,

В рыжей глине — дыра.

Мы и так, как сорняк,

Телевизор в печи,

У державы „стояк“

Воют бабы в ночи».



В припеве Юрий Шевчук родину «не сходить с ума» и «вернуться домой».

13:46 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также на частях территорий Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.

13:38 Жители «Луганщины» обладают «генетической памятью о героизме земляков», утверждает мэр Красноярска Владислав Логинов, который отчитался о поездке в присоединенную Кремлём ЛНР. Шахтерский город Краснодон стал «побратимом» Красноярску.

По словам Логинова, не менее 1,5 тыс. жителей Краснодона участвуют в «спецоперации». При том, что, по данным на 2013 год, в городе проживали около 44 тыс. человек.





12:10 Минимальный набор продуктов для приготовления блинов в 2023 году подорожал на 7%. Он обойдется в 93 рубля, утверждает госагентство РИА Новости со ссылкой на сервис «Чек Индекс».



Баночка варенья обойдется в среднем еще в 148 рублей, сгущенки — в 107 рублей.

11:25 Пикет в поддержку барнаульской журналистки Марии Пономаренко прошел в Новосибирске. На акцию вышел Рашид Заманов.

«Мы имеем государство, которое нарушает свою же Конституцию, — считает Заманов. — Мы имеем полицию, которая защищает на наши права, а власть имущих. [Осужденный за пост в телеграме] Марии Пономаренко дали 6 лет, такие сроки дают за убийства, педофилию».

Судья Ленинского райсуда Барнаула Ирина Завьялова признала журналистку RusNews Марию Пономаренко виновной в «фейках» о ВС РФ «по мотивам политической ненависти» (пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) из-за поста в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Ее приговорили к 6 годам колонии.

Пономаренко находилась в СИЗО более полугода, а в ноябре ее отпустили под домашний арест, но в январе 2023 года ее снова посадили в СИЗО. У нее двое несовершеннолетних детей.

Свое последнее слово в суде Мария зачитывала с небольшим плакатом, на котором была изображена звезда Давида с надписью «Оппозиционерка патриотка пацифистка». Тайга. инфо публиковала ее последнее слово.

10:20 Люди с оружием пришли в детские сады №1, №24, №27, №28 и №34 города Чайковский Пермского края. Фотографии опубликовал председатель местного комитета ветеранов Афганистана и Чечни Сергей Итжанов.

«Курсанты ВСК „Десантник“ Чайковского индустриального колледжа», — уточнил Итжанов.

Некоторых детей нарядили в голубые береты и бескозырки, других в камуфляж.

Он также опубликовал фото четвероклассников, которым дали в руки оружие во время посещения комитета ветеранов Чечни.

Главное на утро 19 февраля

• В одной из московских библиотек посетительнице Анастасии Бурлаковой, попытавшейся отдать туда книги, показали список авторов, произведения которых не принимаются. Об этом она рассказала** в соцсетях.

«Показали список авторов, которые изымаются, либо фонды не могут пополняться их книгами», — написала Бурлакова, не уточнив номер библиотеки.

В список вошли Гузель Яхина, Евгений Гришковец, Владимир Сорокин, Михаил Зыгарь*, Борис Акунин*, Дмитрий Быков*, Дмитрий Глуховский*, Юлия Латынина*, Эдуард Лимонов, а также Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Джордж Оруэлл и другие.



• В Ленинградской области построили железнодорожную платформу «Игора», которая находится рядом с корпоративным поселком банка «Россия», связанная с близкими Путину братьями Ковальчуками сообщает «Новая газета». Ранее журналисты-расследователи рассказали о трех похожих «секретных» платформах возле резиденций Путина рядом с Валдаем, Ново-Огаревом и Бочаровым Ручьем, а также о железной дороге, ведущей к ним.

«Младший из братьев Ковальчуков, совладелец банка Юрий Валентинович, построил тут всесезонный курорт „Игора“, горнолыжную трассу „Игора“, ледовый дворец „Игора“, автодром „Игора“, — пишет издание. — На последнем, кстати, в 2023 году планировался этап „Формулы-1“, но после 24 февраля 2022-го больше не планируется. К комплексу „Игора“ относится и усадьба под названием „Загородная среда“, которая, как тут говорят, бдительно охраняется „специальными“ охранниками».

Курорт «Игора» также связывали со Светланой Кривоногих, о близости которой с Путиным рассказывали источники СМИ. Управляющая компания комплекса, по данным сервиса «Контур.Фокус», на 75% принадлежит ООО «Релакс» Кривоногих.

• Власти РФ подготовили тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнообязанных, сообщает «Пояснительная записка» со ссылкой на источники. Формально она должна заработать в апреле 2024 года, но ее могут опробовать весной 2023 года, если Кремль решится на новую волну мобилизации, пишет издание

В 2022 года Путин поручил поручил ведомствам создать базу военнообязанных, куда включат сведения о телефонах и адресах электронной почты, местах регистрации и водительских правах, недвижимости и автомобилях, работе, семье, состоянии здоровья, отсрочках от мобилизации и другую личную информацию. «База позволит властям быстрее отправить на фронт нужное им количество граждан, в том числе закрыв перед ними границы и найдя их по городским камерам», — считает издание.

• Нидерланды намерены сократить штат посольства РФ в Гааге и закрыть свое консульство в Петербурге. По словам главы МИД Нидерландов, около 10 российских дипломатов должны будут покинуть страну в течение двух недель.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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