Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 352

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:31 Кроме того, у здания парламента Новосибирской области встали с плакатами несколько активистов «Молодой гвардии» «ЕР». На них нанесли буквы Z и V. Прежде никаких подобных акций у заксобрания не наблюдалось.

Между молодыми людьми явно меньше 50 метров, положенных для одиночных пикетов.

10:25 Пикет против отмены выборов мэра Новосибирска прошел у здания заксобрания региона, сообщил читатель Тайги.инфо.

Сегодня проходит сессия, на которой обсудят законопроект об отмене выборы мэров Новосибирска и Кольцово. Их планируется назначать по представлению конкурсной комиссии, составленной наполовину из представителей губернатора.





Главное на утро 20 февраля

• Министерство просвещения решило проводить «Разговоры о важном» не только среди школьников, но и среди родителей, заявил министр Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, «сейчас прорабатывается формат» пропагандистских занятий для родителей. Кроме того, по его словам, церемонию поднятия флага распространят на педагогические вузы.

С сентября 2022 года государство ввело в школах пропагандистские «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагает обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они являются внеурочным предметом, признавали в Минпросвещения, таким образом носят необязательный характер, обращали внимание родители школьников. Кроме того, с 20 февраля на «Первом канале» еженедельно начнут показывать программу «Разговоры о важном».

• Фильм «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».

Картина рассказывается об отравлении Навального «Новичком», расследовании этого и о лечении политика.

• Полицейские пришли в комьюнити-центр организации Маяк*, помогающей ЛГБТ-людям, во Владивостоке. Об этом сообщили сами общественники.

«В качестве цели полицейские выбрали группу психологической поддержки ЛГБТ+ людей. Напоминаем, что абсолютно все мероприятия Маяка являются закрытыми и проходят только по предварительной записи, поэтому комментарии полицейских в „пропаганде“ нельзя было считать адекватными, — подчеркнули в Маяке. — Что они [полицейские] делали: прятались от дверного глазка, изучали брошюры, нарушали права собравшихся. В частности, принудили людей проехать в отдел полиции и предоставить отпечатки пальцев — несмотря на удостоверение личности».

• В РФ хотят ввести административную ответственность за недопуск в квартиру сотрудников газовых служб, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

«С одной стороны, хочется, чтобы это были максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности не только человека, который не пускает проверяющих, но и окружающих. Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки», — уверяет единоросс.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.