Региональные власти лишили новосибирцев права избирать мэра

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Депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Фракция «Единая Россия» голосовала «за», губернатор также публично одобрил документ.

Законопроект об отмене выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово приняли на сессии заксобрания 20 февраля, передает корреспондент Тайги.инфо с заседания. Ранее единороссы заявили, что их фракция поддержит документ.

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор.

Но горсоветы Новосибирска и Кольцово еще должны изменить уставы муниципалитетов. В этом случае новый порядок назначения вступит только после истечения срока полномочий действующих глав (в сентябре 2024 года).



Соавтор законопроекта, глава комитета по госполитике Игорь Умербаев не смог ответить на вопросы коллег, почему так срочно нужно принимать документ. Депутат Яков Новосёлов (КПРФ) обратил внимание, что «десяток депутатов проще запугать и купить, чем сотни тысяч жителей».

«1,5 млн горожан лишаете права голоса и права принимать участия в управлении своей судьбой и бюджетом, — отметил Новосёлов. — <…> Мне и депутатам нашей фракции так и не удалось услышать внятного ответа. Мэр превратиться в наемника на службе узкой группировке, а наемники работают только за золото, но не ради людей. Также как наемники никогда не выигрывают войны, их выигрывает только народ».

Против отмены выборов выступили КПРФ и «Новые люди». За него высказались единороссы и ЛДПР. Губернатор тоже прямо поддержал лишение новосибирцев права выбора, хотя у него самого запланированы выборы главы региона на сентябрь 2023 года.

В первом чтении за отмену выборов проголосовали 50 депутатов, против — 13. Воздержался один, не голосовал тоже один.

UPD (13:01) Во втором чтении законопроект поддержали 49 депутатов, против были 13. Воздержался один, не голосовали трое.

Напомним, отмену выборов мэра Новосибирска инициировали через общественную палату области, как минимум, частично подконтрольную губернатору-единороссу Андрею Травникову. В связанных с облправительством СМИ и телеграм-каналах также развернута кампания за отмену выборов, там используются лояльные властям «эксперты», в том числе некоторых депутатов заксобрания.

Соавторами законопроекта стали Андрей Панфёров, Игорь Гришунин, Ирина Диденко, Александр Калиниченко, Игорь Умербаев (все — «Единая Россия»), Наталия Красовская, Александр Щербак (оба — ЛДПР), Андрей Пак (РППСС), Константин Антонов («Родина») и Илья Поляков (самовыдвиженец). При этом Панфёров еще 29−30 января отправился на «спецоперацию» в Украину со своим добровольческим формированием «Вега», а законопроект был официально внесен в парламент лишь 2 февраля.

Против отмены выборов уже выступила часть независимых депутатов и представителей КПРФ в горсовете Новосибирска, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко», бывший губернатор и экс-полпред президента в Сибири Виктор Толоконский, влиятельный депутат заксобрания от «Единой России» Николай Мочалин, а также другие политики и общественники.

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Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).