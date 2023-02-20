Арестован партнер концессионера забайкальских школ, связанного с Тимченко

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Приморский бизнесмен Антон Семикин арестован вместе с предполагаемыми сообщниками в организации отмывания денег. Он — партнер по бизнесу предпринимателя, которому власти Забайкальского края отдают крупные концессионные проекты.

Фрунзенский райсуд Владивостока арестовал 39-летнего бизнесмена Антона Семикина. Его, а также Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна и Сергея Чараева обвинили в организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2 ст. 210 УК) из-за незаконной банковской деятельностью и легализации преступных доходов. Об этом сообщал СК РФ по Приморью в начале февраля.

Мужчин также подозревают по пункту «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), пункту «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег, приобретенных другими лицами преступных путем) и пукту «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов).

«Подконтрольными фигурантам организациями являются: ООО „Приморский мазут“, ООО „Ривьера“, ООО „Октопус“, ООО „Сифудо“, ООО „Клабфиш“, ООО „ВипОйл“, ООО „Транснефть“, ООО „Найс“, ООО „БосФор“, ООО „Дорада“, ООО „Мегаполис“, ООО „Скат“, и другие», — говорили в СК.

Журналисты «Читы.ру» обратили внимание, что предполагаемый лидер сообщества Антон Семикин связан со Станиславом Неверовым, который сейчас выступает «главным концессионером по газификации Читы».

Газификацией Читы по концессии должна заниматься компания «Аврорагаз», которая принадлежит ООО «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация». Той, в свою очередь, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеют ООО «Школа Будущего — Демьяна Бедного» (полностью принадлежит Неверову) и ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная Компания» (подконтрольно Ольге Семикиной). Ольгу Семикину издание «Восток-Медиа» называло предположительной матерью арестованного Антона Семикина.

Также с Сергеем Неверовым связаны концессионные проекты в сфере образования Забайкальского края. Например, в декабре 2022 года в Чите с участием министра просвещения РФ открыли недостроенную школу, концессионер которой — «Школа Будущего», принадлежащий ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» и ООО «Строительная компания „Трансстрой Дальний Восток“». Ими владеют Евгений Куницкий, Станислав Неверов, Ольга Семикина и Юрий Туран.

Фирмы, связанные с Неверовым, также намерены строить по концессии детсады и кампус для Забайкальского государственного университета.

Станислав Неверов родился в 1994 году и уже в 20 лет каким-то образом стал помощником первого замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Вячеслава Тимченко. В 2015-м молодой человек уже устроился помощником главы комитета Совфеда Р Ф по региональной политике Дмитрия Азарова. В 2016-м, как утверждает «Росконгресс», Неверов был «инициатором и руководителем пилотного проекта по популяризации действующей власти через проведение уроков современной истории России в средних общеобразовательных учреждениях».

Сейчас Неверов числится гендиректором «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации». Но она основана только в конце 2020 года, а в 2021-м показала выручку в 635 тыс. рублей при убытке в 1,6 млн. Кроме того, на Неверова записано несколько фирм со словами «Школа Будущего» в названиях — например, «Школа Будущего — Дарасун» и «Школа Будущего — Агинское». Так называются населенные пункты в Забайкалье, но фирмы почему-то зарегистрированы в Московской области.

