Министр просвещения РФ и забайкальский губернатор приняли недостроенную школу

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Недостроенную школу приняли в эксплуатацию в Чите. Церемония проходила с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора-единоросса Александра Осипова. В реальности здание представляет собой неготовую коробку.

Сергей Кравцов и Александр Осипов «приняли завершение строительных работы» школы в читинском микрорайоне Каштак, заявили в региональном правительстве. Она рассчитана на 800 мест.

Школу принимали по видеосвязи. Из СМИ там оказались только сотрудники государственной ГТРК «Чита». Региональное правительство опубликовало лишь одну фотографию объекта снаружи.

Но журналисты «Читы.ру» выяснили, что объект просто не готов. «Красивой инновационной школы, которой так гордятся чиновники, нет. Вместо нее стоит коробка, не готовая ни снаружи, ни внутри, на объекте ведутся работы, при этом не сказать, что его судорожно достраивают», — пишет издание.

Здание недостроено, на территории ведутся работы. Репортеры также смогли запечатлеть тот «парадный» класс, который демонстрировали чиновники, и, например, другой, который еще даже не отделан.

О сдаче школы написало и федеральное Минпросвещения. На фотографиях министерства представлены чиновники и два ребенка

Школу возводили по концессии. Власти Забайкалья утверждают, что это «впервые» в России. Но это не так.

Ранее в Нижнем Новгороде по концессии с ООО «Первая концессионная компания „Просвещение“» построили школу № 800 на месте, запланированном под детей из конкретного микрорайона. Но после сдачи выяснилось, что компания не будет брать детей по «микроучастку», потому что просто не обязана. Более того, обсуждался вопрос платного обучения. Эксплуатирует учреждение теперь автономная некоммерческая организация, и ее администрация прямо утверждает, что школа не подчиняется муниципалитету, несмотря на договор концессии. Подобный спорный проект пролоббировали и в Новосибирске, но он вызвал протесты со стороны депутатов.

Школу в Чите строит концессионер «Школа Будущего», который принадлежит ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» и ООО «Строительная компания „Трансстрой Дальний Восток“». Ими владеют Евгений Куницкий, Станислав Неверов, Ольга Семикина и Юрий Туран.

Станислав Неверов родился в 1994 году и уже в 20 лет каким-то образом стал помощником первого замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Вячеслава Тимченко. В 2015-м молодой человек уже устроился помощником главы комитета Совфеда Р Ф по региональной политике Дмитрия Азарова. В 2016-м, как утверждает «Росконгресс», Неверов был «инициатором и руководителем пилотного проекта по популяризации действующей власти через проведение уроков современной истории России в средних общеобразовательных учреждениях».

Сейчас Неверов числится гендиректором «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации». Но она основана только в конце 2020 года, а в 2021-м показала выручку в 635 тыс. рублей при убытке в 1,6 млн. Кроме того, на Неверова записано несколько фирм со словами «Школа Будущего» в названиях — например, «Школа Будущего — Дарасун» и «Школа Будущего — Агинское». Так называются населенные пункты в Забайкалье, но фирмы почему-то зарегистрированы в Московской области.

Утверждалось, что на школу в Каштаке потрачено из федерального бюджета более 1 млрд рублей. Остальные деньги вложили краевой бюджет и концессионер при поддержке Газпромбанка. Этот же банк фигурирует в концессионных проектах группы «ВИС» в Новосибирской области, которые вызывают широкое недовольство у региональных и городских депутатов.