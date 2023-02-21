Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 353

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:50 Путин снова предложил "наращивать мощности Транссиба и БАМа" и сказал, что "нужно развивать Сибирь".

Но, как заметила Тайга.инфо, Путин говорил примерно то же самое, как минимум, с 2008 года.

17:16 Путин пообещал,что местные, региональные и президентские выборы в 2023-2024 году состоятся в сроки, предусмотренные законом. Что имелось ввиду, он уточнять не стал.

16:28 Путин утверждает, что «наш многонациональный народ поддержал спецоперацию».

При этом, даже по последним данным государственного ВЦИОМ, «спецоперацию» поддерживают только 68% опрошенных жителей РФ. Прямо не поддерживает — каждый пятый 20%.

16:26 SOTA тоже внимательно следит за посланием.

16:07 Путин начал послание. Он опять сказал, что в 2014 году в Украине пришел к власти «неонацсистский режим», при это он тут же добавил, что с тех пор Кремль вел с ними переговоры до начала «спецоперации».

15:56 Послание Путина Федеральному Собранию начнется в ближайшее время. В эфире госканала «Россия 1» утверждают, что иностранных представителей на этот раз не позвали.





15:03 Около 22 тыс. россиян пытались въехать в США через границу с Мексикой после начала мобилизации в РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пограничную службу Штатов.

Например, в августе 2022 года, за месяц до начала «частичной» мобилизации, в США пытались въехать с 1645 россиян. В октябре таких было уже 3,8 тыс., в ноябре — 5,5 тыс., в декабре — 7,9 тыс., в январе 2023 года — 4,5 тыс.

14:15 В Новосибирске 200 камер системы наблюдения за людьми «Безопасный город» оснащены технологией распознавания лиц. Это следует из отчета начальника ГУ МВД по региону Андрея Кулькова на прошедшей сессии заксобрания.

Всего же комплекс насчитывает 857 камер.

Ранее губернатор-единоросс Андрей Травников обращался к жителям: «Где бы вы не находились, уважаемые новосибирцы, на улицах или площадях города, в транспорте, во дворах кварталов или подъездах своих домов, вы можете быть спокойны и уверены, что находитесь под защитой сотрудников правоохранительных органов и под защитой тысячи видеоглаз, подключенных к системе „Безопасный город“».

13:54 Видео с десятками гробов опубликовал телеграм-канал «Любить Новосибирск». Он утверждает, что оно снято в аэропорту «Толмачёво», а в ящиках — тела погибших в Украине.

«На записи несколько десятков гробов с прикрепленными свидетельствами о смерти. На некоторых написан регион или населенный пункт, куда будет дальше отправлен груз», — пишет канал.

В кадр попало около 100 гробов. На одних заметны надписи «Бурятия» и «Якутия», на другом — свидетельство о смерти жителя Красноярского края, который якобы погиб под Артёмовском (Бахмутом).





13:40 Руководство Дальневосточного института управления (филиал РАНХиГС при президенте РФ) предложило уволиться кандидату социологических наук Виталию Блажевичу из-за того, что он дал комментарий Радио Свобода*. В нем он сказал, что поддержавшие экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала жители отказали в доверии Путину.

«После эфира уже почти неделя прошла, шесть дней. И вдруг по рабочему чату от моего непосредственного начальника приходит сообщение, что меня вызывают в учебный отдел. Правда, они уже сразу объяснили, что это, конечно, не по учебной части, а по поводу моих высказываний», — рассказал изданию Блажевич.

Руководство вуза показало ему бумагу с «запросом о предоставлении объяснений», в которой написано, что в комментарии Блажевича усмотрели «признаки явного неуважения к органам, осуществляющим государственную власть в РФ»: «Формально они только просили объяснение, чтобы я ознакомился с этим документом и написал объяснение. Но одновременно они сказали, что этот документ может пойти в полицию, что там может быть заведено дело. Я понимал, что там моя история ни на какое дело не потянет. Я прекрасно понимал, что это просто шантаж. Далее они мне сказали, что помимо полиции этот вопрос может решаться через трудовые отношения, что я могу быть уволен за аморальное поведение».

Донос на социолога мог поступить из так называемого «Центра управления Хабаровским краем» — такие провластные структуры насоздавали в различных регионах РФ под предлогом улучшения взаимодействия с населением.

12:40 Заминируй поле, собери автомат — новые развлечения в детских садах

14 февраля воспитанников детсада «Планета детства» из города Уяр Красноярского края навестили девушки из отряда юнармии и начальник местного отделения движения Николай Тюльков. Для детей они провели открытое занятие по строевой подготовке, а также учили их разбирать и собирать автомат.

День защитника Отечества воспитанники того же детского сада отмечали вместе с папами и ветераном Афганистана. Мероприятие открывалось исполнением гимна России, а затем дети пели, танцевали и продемонстрировали строевую подготовку, рассказывается в паблике детского сада в соцсети.

В младшей группе дети вместе с папами играли в игры «Маскировка», «Заминируй поле» и «Собери боеприпасы».

12:36 В РФ вынесли первый с начала «спецоперации» приговор по делу о «диверсии» (ст. 281 УК). Белгородский областной суд признал виновным мужчин по фамилиям Зеленин и Турьянский виновными в якобы планировании повреждения железной дороги около поселка Томаровка Яковлевского района, где должен был пройти военный эшелон, передает ТАСС.

«Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете, — цитирует агентство сообщение ФСБ. — Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции».

Подозреваемых признали виновными именно в «подготовке к диверсии» (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), следует из карточки дела на сайте суда. Они получили по 3,5 года колонии строгого режима.

11:50 В Новосибирске собственников квартир в элитном жилом комплексе пытаются обязать предоставить данные о проживающих под предлогом запроса ФСБ.



Жильцы ЖК «Флотилия», который находится в самом центре Новосибирска у областного заксобрания, получили от УК «Дом-Строй Сервис» уведомления о том, что в их квартирах «на правах аренды» проживают незарегистрированные граждане. Копию обращения опубликовал телегерам-канал Ксении Собчак.

«В рамках полученных от правоохранительных, контролирующих и фискальных органов, в том числе ФСБ, МВД, ФНС, запросов по выявлению незарегистрированных в месте проживания граждан и сдачи в аренду жилых помещений, управляющей организацией проведена проверка, в результате которой установлено, что в вашей квартире <…> на правах аренды жилого помещения проживают незарегистрированные граждане», — сказано в письме «Дом-Строй Сервис» одному из собственников.



Управляющая компания угрожает передать сведения силовикам «для проведения выездных проверок», если собственники сами не предоставят УК данных об арендаторах.

При этом ЖК «Флотилия» — это элитный комплекс с одними из самых дорогих квартир в Новосибирске. Он представляет собой три 25-этажные башни. Цена квадратного метра там превышает 250 тыс. рублей.

В 2022 года Путин поручил поручил ведомствам создать базу военнообязанных, куда включат сведения о телефонах и адресах электронной почты, местах регистрации и водительских правах, недвижимости и автомобилях, работе, семье, состоянии здоровья, отсрочках от мобилизации и другую личную информацию.

Главное на утро 21 февраля

• Генпрокуратура РФ признала «нежелательной организацией» зарегистрированную в Литве «Лигу свободных наций» (Free Nations League). «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — утверждает ведомство.

Руководители организации, которые имеют гражданство других государств и постоянно живут в Литве, Великобритании и Украине, якобы «призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами».

Участники «Лиги» обвиняли власти России в «колонизации» некоторых регионов и регулярно проводят акции в поддержку национальных движений. В организацию входят представители башкир, бурятов, казаков, калмыков, татар и эрзян.

• Президент США Джо Байден официально подтвердил, что посетил Киев. Байден отметил, что когда Путин почти год назад начал «спецоперацию», он думал, что Украина слаба, а Запад расколот: «Он думал, что сможет продержаться дольше нас. Но он чертовски ошибался».



Байден напомнил, что за год США создали «коалицию стран от Атлантического до Тихого океана», чтобы помочь Украине. По его словам, поддержка будет продолжаться.

• В Москве и Подмосковье студентам предложили за баллы и освобождение от занятий посетить митинг-концерт, приуроченный к первой годовщине начала «спецоперации» в Украине, сообщает DOXA.

В распоряжении издания оказались приглашения для студентов МГТУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, МИСИС, ГУУ, РГАУ, Дмитровского института непрерывного образования (ДИНО) и молодежных центров Подмосковья. В них сказано о «концерте» и «митинге-концерте» с выступлениями «звезд» и Путина.

При этом каждый желающий попасть на мероприятие должен зарегистрироваться, либо прислать свои личные данные организаторам.

• В Черкесске напали на сотрудников арбитражного суда и управления федерального казначейства по Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Злоумышленники нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшим, после чего скрылись в неизвестном направлении на автомашине „ВАЗ“», — рассказали в полиции.

Телеграм-канал Baza опубликовал запись избиения. Несколько мужчин идут мимо здания государственной инспекции труда, следующий им навстречу человек бьет одного из них. Пострадавший падает на землю и не встает, затем подбегают еще трое с дубинками. По данным телеграм-канала, пострадавшими оказались замруководителя казначейства Карачаево-Черкесии Мурат Эльканов и судья арбитражного суда Казбек Салпагаров.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

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