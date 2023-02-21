Сжегшая заживо 1,5-годовалую дочь жительница Алтайского края лишилась еще двоих детей

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Сжегшая заживо 1,5-годовалую дочь жительница Алтайского края лишилась еще двоих детей
21 Фев 2023, 08:00

Власти Алтайского края прокомментировали ситуацию вокруг семьи, где мать на глазах у сына заживо сожгла 1,5-годовалую дочь. У женщины еще двое детей, их изъяли из семьи.

«Вопиющий по своей жестокости и безумию случай в Советском районе. От действий матери в страшных муках погибла 1,5 годовалая девочка. Самый родной человек, призвание которого оберегать и защищать, обливает горючей жидкостью и поджигает ребенка. В семье растут еще двое ребят, и жестокая расправа над девочкой происходит на глазах 8-летнего сына. Дети помещены в государственные организации», — прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Ситуацию взял на контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Убийство 1,5-годовалой девочки произошло 20 февраля в селе Урожайное в Алтайском крае. Местная жительница привезла дочь к складам, облила горючей жидкостью и подожгла на глаза у восьмилетнего сына, писала Тайга.инфо. От полученных травм ребенок скончался.

По данным СК, в январе 2023 года женщина была судом ограничена в родительских правах — семья стоит на учете как неблагополучная.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Также зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за семьей.


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