Министерство обороны выселило новосибирскую детскую киностудию

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В Новосибирске военные выселили знаменитую детскую киностудию «Поиск» из своего здания. Взамен власти предоставили помещение в семь раз меньше необходимого.

Жители Новосибирска подписывают обращение к губернатору-единороссу Андрею Травникову с требованием вмешаться в ситуацию вокруг детской киностудии «Поиск» в Академгородке. В 2023 году ей исполняется 50 лет.

«Долгое время студия располагалась в плохо приспособленном деревянном бараке в Нижней зоне Академгородка. Затем „Поиск“ был перемещен в помещение ДК „Звезда“, где занял пространство площадью 1200 кв. метров, — говорится в обращение, которое распространила, в том числе независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. — Летом 2022-го года ДК „Звезда“ был в спешном порядке передан в ведение Министерства обороны РФ. В результате дети и сотрудники учреждения в одночасье оказались на улице. Спустя 8 месяцев, муниципалитет смог найти для размещения студии в Советском районе помещение площадью 200 кв. метров, что во много раз меньше необходимого».

Для полноценной работы и развития киностудии нужно не менее 1,5 тыс. кв. метров. Более того, технологические особенности создания фильмов требуют, чтобы помещения имели звукоизоляцию, а еще лучше — чтобы находились в отдельном здании, сказано в обращении.

Тайга.инфо писала, что в марте 2022 года было решено передать здание бывшего гарнизонного офицерского клуба «Звезда» министерству обороны РФ.

В киностудии «Поиск» ежегодно занимаются более 300 детей из Академгородка. «Свыше 8 тыс. детей из Новосибирска и городов Сибири ежегодно приезжают в студию на мастер-классы по мультипликации», — отмечается в обращении к губернатору.



«При перемещении „Поиска“ в другой район города, велика вероятность разрушить центр, который создавался половину века, и лишить детей Академгородка возможности и дальше заниматься любимым делом, — сказано в сообщении. — Кроме того, в Академгородке наблюдается критический недостаток досуговых учреждений для детей от 3 лет».

Авторы письма предложили разместить «Поиск», например, в ДК «Юность», в здании бывшего детсада на улице Арбузова, 14, где сейчас находится 2-й Восточный окружной военный суд или на площадях Технопарка. Кроме того, Институт геологии Сибирского отделения РАН готов передать муниципалитету не введенное в эксплуатацию здание на проспекте Коптюга, потому что собственных денег на достройку здания у института нет, сказано в обращении.

Детская киностудия «Поиск» - это муниципальное учреждение. Его возглавляет Евгений Селиванов.