Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 356

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Боевые действия идут уже ровно год.

19:00 В Иркутске задержали женщину, которая вышла на пацифистский пикет, передает Avtozak LIVE.

18:50 Семье из Омской области пришлось покинуть свой дом после участия в пикете

Семье Ивана Куницкого из Омской области пришлось покинуть свой дом после давления местных жителей и силовиков. Мужчина ранее вышел на пацифистский пикет и его задержали.

Ивана Куницкого накануне задержали за пикет и составили протокол о дискредитации российской армии.

По словам супруги Куницкого, ночью к ним на территорию дома в селе Сосновка вторгся местный житель Андрей Перешивкин с ножом, еще пять человек стояли за оградой дома. Мужчина сначала стучал в окна и двери, а затем начал лопатой выламывать дверь и разбил стекла, полиция на вызов не приехала, передает «ОВД-Инфо»*.

Беременная женщина добавила, что она и дети очень испугались, но покинуть дом и поселок смогли, когда приехали друзья семьи и местные жители отступили.

Также она сообщила, что сотрудники полиции требовали у Куницкого взять отпечатки пальцев и отобрали телефон. Сейчас неизвестные пытаются взломать Google-аккаунты пары: им начали приходить оповещения о вводе неправильного пароля.

17:55 Трех девушек и молодого человека задержали в Барнауле во время проведения пацифистской акции.

По словам очевидицы, силовики заявили, что забирают людей только для «написания объяснительной, а не для задержания», передает «ОВД-Инфо»*.

17:40 Сотрудник ОМОН ранен в Санкт-Петербурге. Около входа на станцию метро «Гостиный двор» по нему стрелял 50-летний мужчина.

Раненый госпитализирован. СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

17:20 «Известия» сообщили о госпитализации губернатора приграничной Белгородской области Вячеслава Гладкова с пищевым отравлением. Сам Гладков после появления новостей СМИ прокомментировал свое состояние.

«Ничего критичного нет. Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы – некогда болеть», – заявил Гладков в тг-канале.

16:30 15-летний подросток задержан вечером в Тобольске с бутылкой зажигательной смеси и зажигалкой, пишет Shot.

Парень якобы направлялся в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района.

16:00 В Бердске Новосибирской области на билбордах появились фотографии погибших в ходе «спецоперации» жителей города.

В дальнейшем все баннеры будут переданы родственникам погибших, сообщает мэрия Бердска.

15:30 В Кишиневе красной краской облили здание Российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества), передает ТАСС.

14:13 В Томске у Поклонного креста появился стихийный мемориал к годовщине начала «спецоперации»: цветы, перевязанные желто-голубой ленточкой, и табличка с надписью «Днепр 14.01.2023 Украина с 24.02.2022». Фотографии опубликовал ТВ2.

Кроме того, по данным журналистов, сотрудники полиции дежурят на Ново-Соборной площади дежурят и у Камня Скорби — мест, где в 2022 году проходили акции против «спецоперации».

13:48 Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свою компанию «МАКО Холдинг» в российский реестр юрлиц на территории Донецка. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

По сведениям сервиса «Контур.Фокус», фирма была основана еще в 2006 году в Краматорске, который остается под контролем Украины, но в январе 2023-го она подала заявление о внесении сведений в российский реестр. Группа компаний занималась торговлей углем и промышленным оборудованием, а также строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью.

«МАКО Холдинг» находится под международными санкциями. Фирма полностью принадлежит Александру Януковичу, ее возглавляет Дмитрий Затынайченко, которого в 2023-м также сделали руководителем других фирм в подконтрольных РФ Донецке и Мариуполе: ООО «Мариупольпродцентр» (также принадлежит Александру Януковичу), ООО «Аттикон», ООО «Вектор-Н», ООО «Гранд Терра Инвест» и ООО «Стрим».

Почитайте также о том, как «серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России перед началом «спецоперации»

13:16 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев указал бизнесмену, основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на его место. Так он прокомментировал очередное оскорбительное высказывание Пригожина про регион.

«Есть регионы РФ, которые откровенно гадят и не поддерживают СВО, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. <…> Понятно, что в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с музеем истории города, который был осужден за дискредитацию армии РФ. В целом, это сетевая проблема сегодня в стране. К сожалению, региональные чиновники считают себя хозяевами на данной территории, а отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда — полный беспредел, который зачастую они творят», — сказал Евгений Пригожин.

Ответный комментарий Куйвашев дал сайту 66.RU: «В очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области. Каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион. На это раз он почему-то заявил, что у нас творится „беспредел“. „Беспредел“, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся».

12:19 Австралия расширила санкции против РФ, добавив в список 90 людей и 40 юридических лиц из России. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

Среди компаний, попавших под санкции, названы концерн «Калашников», ПАО «Туполев», «Государственный ракетный центр имене Макеева», радио Sputnik и ЛУКОЙЛ.

Среди физлиц оказались вице-премьеры РФ, министры, члены ЦИК РФ, командующие военными формированиями, губернаторы, включая, например, глав администраций Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

12:13 Депутат заксобрания Алтайского края Александр Волобуев (КПРФ) тоже прокомментировал годовщину ввода войск в Украину и пожелал мира:

«Ровно год. Многое можно написать и о многом можно сказать по случаю первой годовщины начала СВО. Но я не буду. От моих слов ничего не изменится, а нововведения в уголовном и административном законодательстве могут истолковать мои слова совершенно иначе, нежели я имею в виду, — отметил Волобуев в своем телеграм-канале. — Могу, наверное, сказать лишь то, что прошедший год дал понять мне многие вещи. К примеру, я понял, что испытывали обычные граждане Украины на протяжении тех 8 лет. Мир вашему дому. Хай буде мир!»



11:50 Известный алтайский политик, бывший вице-спикер Госдумы, а ныне депутат Мосгордумы Владимир Рыжков: «Год назад было принято катастрофическое решение, основанное на полностью ложной картине мира и стремлении удерживаться у власти в атмосфере вечного противостояния. Трагедия для Украины и катастрофа для России и ее будущего».

11:00 Жителя Читинского района Забайкалья оштрафовали на 30 тыс. рублей за комментарий о Путине в сообществе мессенджера Viber. Местный суд признал его виновным по ч. 3 ст. 20.1 КоАП («неуважение» к органам власти), сообщила пресс-служба.

Имя фигуранта не названо, но последнее решение, вынесенное по этой статье, касается Игоря Чернейко. В опубликованном постановлении сказано, что он якобы разместил в сообществе «Домна» комментарий: «А где наши (нецензурное слово) Путин и т. д. Что они не могут» (в решении так и написано, без указания самого слова).

Экспертизу комментария проводил «специалиста экспертного подразделения УФСБ России по Забайкальскому краю». По его версии, в записи «установлено наличие высказывания, содержащее оскорбительную характеристику в неприличной форме». Чернейко признал вину.

Решение выносил судья Павел Беспечанский.



Главное на утро 24 февраля

• Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска с Украины. 141 делегация проголосовала «за» принятие документа, семь были «против» (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея).

Еще 32 страны воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

Проект резолюции предложила Украина и ее союзники. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба указывал, что документ требует полного вывода российских вооруженных сил с территории Украины и прекращения боевых действий. По его мнению, принятие резолюции показало, что «глобальная поддержка Украины остается сильной».

• Власти Китая предложили свой план по урегулированию ситуации в Украине. Стороны должны прекратить боевые действия и возобновить диалог, прекратить введение односторонних санкций, международному сообществу следует урегулировать гуманитарный кризис в Украине, контролировать безопасность АЭС с участием МАГАТЭ и участвовать в восстановлении разрушенных территорий.

«Должны строго соблюдаться признанные международные законы, в том числе цели и принципы Устава ООН, должны быть эффективно гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран, — подчеркнули власти КНР в самом первом пункте. — Все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства».

На этом фоне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве проходят переговоры о ситуации на Украине, но «не на самом высоком уровне» и в обстановке «максимальной осмотрительности». Но помощник президента РФ Владимир Мединский сказал РИА Новости, что, «насколько ему известно», российские дипломаты, представители администрации и правительства «ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут».

• Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей с 23 февраля рассказом о геноциде чеченского и ингушского народов во времена Иосифа Сталина.

«23 февраля 1944 года — день вопиющего преступления в отношении чеченского и ингушского народов. По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами, — отметил Кадыров. — <…> И все это происходило в то время, как десятки тысяч чеченцев бок о бок с представителями других национальностей страны доблестно сражались на полях Великой Отечественной войны. Одними из первых в рядах Красной Армии оказывали сопротивление при вторжении фашистов на территорию СССР, вели ожесточенные бои, очищая от фашистской оккупации города Советского Союза. Но все это не ставилось властями во внимание в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ».

Кадыров написал, что «тысячи» погибли в дороге, «сотни тысяч» от холода, голода и болезней. Он отметил, что «наш моральный долг — помнить об этих трагических событиях, чтобы не допустить их повторения»

• Ровно год назад, 24 февраля 2022 года, Кремль ввел российские войска на территорию Украины.

Даже по последним данным государственного ВЦИОМ, «спецоперацию» поддерживают только 68% опрошенных жителей РФ. Прямо не поддерживает каждый пятый — 20%. При этом еще в марте 2022-го ВЦИОМ говорил о поддержке со стороны 73%, а августе — о 70% сторонников и о 18% противников.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.