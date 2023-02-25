Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 357

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

14:27 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает РБК.

14:11 Объявление о продаже «рецептуры» Coca-Cola за 752,9 тыс. появилось в Новосибирске. Его опубликовали на сервисе «Авито».

«Продаем рецептуру напитка Coca-Cola (наша разработка точный 100% аналог), — утверждается в объявлении. — Мы команда профессиональных технологов с 14-летним опытом в сфере создания с нуля продуктов питания, работающих в лаборатории научного городка Академ-парк, на специальном лабораторном, точном, сертифицированном оборудовании».



Газировка под брендом Coca-Cola официально не производится в РФ с 2022 года после ухода корпорации из страны из-за «спецоперации».

Объявление опубликовал пользователь под ником «Пираты». У него есть и десятки других подобных предложений в разных регионах РФ, касающихся «рецептов энергетиков», Schweppes, лимонадов, сиропов, кваса и других напитков. Но везде указано, что компания якобы находится в «Академ-парке». В новосибирском Академгородке есть технопарк — Академпарк. В Новосибирске не зарегистрировано фирмы с названием «Пираты».



14:00 Жители Белгорода не смогли попасть в одно из укрытий во время взрывов над городом. Видео опубликовал телеграм-канал «Блэтгород».

«В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», — написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Местный телеграм-канал «Лимон|Белгород» напомнил, что некоторые укрытия были закрыты и во время взрывов в декабре 2022 года.



10:00 58,5% опрошенных выразили поддержку «спецоперации». 41,5% не поддержали ее, говорится в исследовании проекта «Хроники», которое проводилось в начале февраля 2023 года. Авторы опросили 1,6 тыс. россиян.

При этом, как отметили исследователи, «сам по себе показатель „поддержки“ мало о чём говорит, потому что включает в себя и тех, кто записался добровольцем, и тех, кто говорит не то, что думает, опасаясь репрессий». Поэтому они использовали сразу несколько разных вопросов, чтобы определить тех, кто имеет минимально осознанную позицию. После этого получилось, что ядро сторонников «спецоперации» оценивается в 22% опрошенных, противников — в 20%.



Социологическая компания Russian Field также подготовила детализированный опрос по итогам года со дня ввода войск в Украину. По ее данным, 69% поддерживает «спецоперацию», 22% - не поддерживают. Но значительная часть опрошенных выступает за ее окончание (40% высказались за мирные переговоры, 49% - за продолжение боевых действий).

ВЦИОМ в феврале 2023 года дает примерно те же цифры по числу сторонников «спецоперации», но не спрашивает о желании прекратить ее. По данным государственной службы, поддержка оценивается в 68%, число противников — в 20%. При этом еще в марте 2022-го ВЦИОМ говорил о поддержке со стороны 73%, а августе — о 70% сторонников и о 18% противников.

Главное на утро 25 февраля

• Не менее 54 человек задержаны на антивоенных акциях в 14 городах России, подсчитали в ОВД-инфо*. «Люди оказывались в отделах полиции за пикеты, возложения цветов и даже за надпись на снегу», — пишет проект.

В Санкт-Петербурге задержаны 18 человек, 11 — в Екатеринбурге, семь — в Москве, по четыре — в Барнауле и Нижнем Новгороде.

• Прокуратура Владимира потребовала заблокировать youtube через суд. Но после огласки ведомство начало отрицать это, утверждая, что иск в Ленинский райсуд города касается только одного видео. В суде уточнили, что речь об «инструкции, как снизить показания счетчиков».

Вскоре после того, как СМИ написали об иске, упоминание youtube пропало из карточки дела.

Ранее Девятнадцатая военная прокуратура обратилась в тот же суд с требованием запретить доступ к сайтам ООН и турецкого информационного агентства Anadolu, но позднее отказалась от иска.

• Первое звание Героя Чечни присвоили главе региона Рамзану Кадырову. Оно полагается «за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига».

При этом звание учредил сам Кадыров в октябре 2022 года. Медаль изготовлена из 70 граммов золота 750-й пробы в форме восьмиконечной звезды с полумесяцем и звездой. Нижняя часть медали украшена лозунгом «Аллаху Акбар. Ахмат-Сила».

Решение о присвоении принимает руководитель региона. В случае с Кадыровым указ подписал глава его правительства Муслим Хучиев, который на исполнял обязанности Кадырова.

• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин захотел расстрелять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова. Так он продолжил свою публичную перепалку с Куйвашевым, который ранее указал Пригожину на его «беспредел» из-за того, что бизнесмен пытается «совать нос в региональное управление и кадровую политику».

«Страна находится в трудном положении, потому что есть такие региональные бюрократы, как ТЫ, — цитирует Пригожина его пресс-служба. — Во время войны 1941−1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ТЫ и Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придём. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдёт до точки кипения и поднимет на вилы ТЕБЯ и таких, как ТЫ. <…> Любой боец ЧВК „Вагнер“, приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ТЫ. <…> Рекомендую ТЕБЕ либо отправиться на фронт и доказать, что ТЫ не полное ничтожество, либо засунуть свой язык туда, где ТЫ сможешь его контролировать».



*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.