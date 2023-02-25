Пострадавший от пыток иркутский заключенный объявил голодовку, потому что его перевели в камеру к обвиняемому в пытках

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Один из заключенных, пострадавших от пыток в иркутском СИЗО-1, объявил голодовку. Прямо во время суда по делу, где он проходит потерпевшим, его перевели в камеру к одному из осужденных, которого, в свою очередь, обвиняют в насилии над другими заключенными.

Руслан Лемов, признанный потерпевшим по одному из дел о массовых пытках заключенных ангарской ИК-15 в иркутском СИЗО-1, объявил сухую голодовку. Об этом Тайге.инфо сообщил его представитель в суде Пётр Курьянов, также сведения подтверждают члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Голодовка объявлена в знак протеста из-за того, как Лемова накануне дачи показаний в суде перевели в камеру СИЗО к «разработчику» (заключенному, сотрудничающему с администрацией) по кличке «Лютый». Тот сам проходит обвиняемым по другому делу о групповом сексуальном насилии над заключенными (пункт «а», ч. 2 ст. 132 УК).

После перевода в камеру к «Лютому» Лемов опасается за свою жизнь.

В апреле 2021 году Лемова как и многих других заключенных вывезли из ангарской ИК-15. В СИЗО-1 он подвергся жестоким пыткам. Одним из обвиняемых по его делу, возбужденному по ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), проходит «разработчик» Владимир Махмудов по кличке «Махмуд».

По данным телеграм-канала ANTI PYTKI, «Махмуд» в суде «демонстративно оскорблял адвокатов, которые представляют интересы пострадавших от пыток».

UPD (исправлена фамилия Лёмов на Лемов)

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала Тайга. инфо со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.



Было возбуждено несколько различных дел о массовых пытках. Сотрудники ФСИН проходят по ним отдельно от «разработчиков» — тех заключенных, которые могли пытать арестованных из ангарской колонии. О промежуточных итогах всех дел читайте в нашем спецпроекте.