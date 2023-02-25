Новосибирская налоговая решила обанкротить кирпичный завод заслуженного строителя Китая

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Налоговая служба (ФНС) потребовала признать банкротом кирпичный завод, который возглавляет экс-депутат новосибирского заксобрания от «Единой России». Его партнер по бизнесу — заслуженный строитель КНР.

Межрайонная инспекция ФНС №17 подала иск о несостоятельности ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Сумма требований составила 881,3 тыс. рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание еще не прошло.

ООО «Гусинобродский кирпичный завод», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Ирине Кулешовой и Ляну Гошэню. Последний имеет звание «заслуженного строителя» в Китайской народной республики.

Компанию возглавляет Олег Мирошников. Он был депутатом новосибирского заксобрания от «Единой России».

Выручка фирмы в 2021 году составила 53,4 млн рублей. Чистая прибыль — 5,2 млн.

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