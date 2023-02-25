Новосибирская налоговая решила обанкротить кирпичный завод заслуженного строителя Китая

© yandex.ru/maps
Новосибирская налоговая решила обанкротить кирпичный завод заслуженного строителя Китая
25 Фев 2023, 13:05

Налоговая служба (ФНС) потребовала признать банкротом кирпичный завод, который возглавляет экс-депутат новосибирского заксобрания от «Единой России». Его партнер по бизнесу — заслуженный строитель КНР.

Межрайонная инспекция ФНС №17 подала иск о несостоятельности ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Сумма требований составила 881,3 тыс. рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не уточняются. Первое заседание еще не прошло.

ООО «Гусинобродский кирпичный завод», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Ирине Кулешовой и Ляну Гошэню. Последний имеет звание «заслуженного строителя» в Китайской народной республики.

Компанию возглавляет Олег Мирошников. Он был депутатом новосибирского заксобрания от «Единой России».

Выручка фирмы в 2021 году составила 53,4 млн рублей. Чистая прибыль — 5,2 млн.

Читайте также: Китайско-российского застройщика решили обанкротить в Новосибирске


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ СК отказался возбуждать дело на избивавший заключенных ангарской колонии спецназ
Последние материалы
25 Фев, 14:00
Еще двое новосибирцев из ЧВК «Вагнер» погибли в «спецоперации»
25 Фев, 13:05
Новосибирская налоговая решила обанкротить кирпичный завод заслуженного строителя Китая
25 Фев, 12:00
Пострадавший от пыток иркутский заключенный объявил голодовку, потому что его перевели в камеру к обвиняемому в пытках
25 Фев, 10:59
Новосибирский банк попал под санкции США
25 Фев, 06:50
Землетрясение произошло под Междуреченском
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования