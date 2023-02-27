Компания новосибирского депутата от «ЕР» пытается забрать у матери-одиночки алименты

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Жительница Новосибирска подала в суд, чтобы взыскать алименты с отца ее ребенка. Но в дело вошел крупный сельскохозяйственный холдинг во главе с новоиспеченным депутатом заксобрания от «Единой России» — компания требует не отдавать деньги.

Мать-одиночка из Новосибирска Надежда Вербицкая подала иск к отцу своей семилетней дочери, чтобы получить алименты — примерно по 23 тыс. рублей в месяц до совершеннолетия девочки. Мужчина, которого зовут Дмитрий Кизимов, согласился с требования. Его доход позволяет выплачивать заявленные суммы в полном объеме, говорится в решении Ленинского райсуда, удовлетворившего иск женщины (копия имеется в распоряжении Тайги.инфо).

Но постановление обжаловал сельхозхолдинг «Ирмень». Компания утверждала, что у Кизимова перед ней долги свыше 13,2 млн рублей (суды вынесли решения по ним в пользу «Ирмени»). На момент постановления Ленинского райсуда по алиментам Кизимов вернул только чуть более 5 млн, утверждала «Ирмень».

«Так получилось, что отец моей дочки задолжал в ходе хозяйственной деятельности „Ирмени“, и теперь адвокат „Ирмени“ постоянно ходит в суд и борется за то, чтобы алименты пошли в счет долга, а не моему ребенку. Странно, что люди с высоким статусом и доходами судятся за копейки», — отметила Надежда Вербицкая.

Юристы «Ирмени» в своей апелляционной жалобе утверждали, что назначение алиментов для семилетней девочки «нарушает права компании» и «реальных оснований» для предъявления иска у матери якобы не было. «Иск был предъявлен намеренно <…> с целью причинения вреда правам и законным интересам „Ирмени“», — уверяла компания.

Позиция «Ирмени» заключалась в том, что иск об алиментах — якобы часть попыток Кизимова уйти от погашения долгов перед компанией. Аграрии также говорили, что подобный иск к мужчине подала мать другого его ребенка.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Дмитрию Кизимову принадлежали фирмы «Юником», «Альтера-НСК» и «Прогресс Трейд». Первые две компании исключены из ЕГРЮЛ. Третья в августе 2022 года перешла Павлу Кизимову.

В итоге Новосибирский областной суд отменил решение о назначении алиментов дочери Вербицкой и вернул дело на пересмотр в Ленинский райсуд. Заседание запланировано на 14 марта, сообщила Тайге.инфо женщина.

«Ирмень» возглавляет Олег Бугаков — сын экс-депутата депутата регионального парламента, бывшего председателя «Ирмени» Юрия Бугакова. Бугаков-старший скончался 30 декабря 2020 года от коронавируса или его последствий, говорил источник в «ЕР».

В феврале 2023 года Олег Бугаков сам стал депутатом новосибирского заксобрания по списку «ЕР» после того, как глава строительного комитета Александр Терепа сложил полномочия.

«Ирмень» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Выручка в 2021 году составила 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 562,8 млн.