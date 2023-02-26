«С целью недопущения противоправных деяний»: полиция подтвердила задержание несовершеннолетних в новосибирском ТРЦ

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«С целью недопущения противоправных деяний»: полиция подтвердила задержание несовершеннолетних в новосибирском ТРЦ
26 Фев 2023, 14:52

ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировало задержания в крупном новосибирском ТРЦ «Галерея», которые произошли 26 февраля.

«С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали Тайге.инфо в пресс-службе ведомства.

Пока это вся официальная информация.

Ранее очевидцы сообщили Тайге.инфо, что молодежь задерживают в ТРЦ «Галерея» и отправляют в автозаки, находящиеся около торгового центра. В соцсетях также появились ролики и фото, где видно, что в помещениях «Галереи» и около здания работает полиция.

В пабликах почти сразу начали связывать действия с субкультурой ЧВК «Рёдан», представители которой, как сообщалось в СМИ, недавно задерживались в Москве. Эти подростки называют себя в честь героев японской манги, поклонниками которой являются.

Отметим, что ранее в Новосибирске начали проверять местную молодежь после жалоб родителей школьников на группировку «Ашановские» (наименование происходит от названия магазина), «терроризирующую» детей в Калининском районе.


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