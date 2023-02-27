Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 359

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

10:11 Станции для техобслуживания Sukhoi Superjet 100 и МС-21 должны появиться в Новосибирске и Улан-Удэ до 2030 года, уверяют в госкорпорации «ВЭБ.РФ». Более точные сроки не приводятся.

Также обещаны технические комплексы в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре (до 2023 года), в московском аэропорту «Шереметьево» (2026−2027 годы), Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Пензе и якутском Чульмане (до 2030-го).

09:58 В Кузбассе стартовали международные спортивные игры «Дети Азии». Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов утверждает, что на соревнования «нельзя проносить с собой воду и напитки», а также еду.



«Предприняты серьезные меры безопасности, поэтому огромная просьба соблюдать их. Прежде всего: не брать с собой рюкзаки и большие сумки», — добавил Кузнецов («ЕР») в своем телеграм-канале.

В ответ на возмущение жителей в комментариях он сказал, что «регламентом не предусмотрен пронос напитков», а на втором этаже в ледовой арене «есть зона фуд-корта». При этом в постановлении правительства РФ о правилах поведения зрителей, опубликованном на официальном сайте игр, указано, что проносить напитки можно в пластиковой таре до 0,5 литра.

Главное на утро 27 февраля

• Белорусские активисты из объединения бывших силовиков BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме под Минском. Они утверждают, что получил повреждения российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который могли использовать для наведения ракет на цели в Украине: «Пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна».

По словам руководителя BYPOL Александра Азарова, что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны. Российские «военкоры» Юрий Котенок и Семен Пегов также писали, что аэродром, вероятно, был атакован беспилотниками.

• В российских городах уже несколько подряд задерживают подростков — якобы это связано с предполагаемыми последователями новой молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан». Подростки называют себя в честь героев аниме.

Тайга.инфо сообщала о массовых задержаниях в Новосибирске, но на кадрах большинство задержанных были в обычной одежде и не похожи на поклонников аниме. По данным Baza, задержания также прошли в Курске, Казани и Санкт-Петербурге, где известно о нескольких пострадавших. Поводом послужили якобы запланированные подростками массовые драки.

• Сервис «Тинькофф Инвестиции» временно приостановит торговлю иностранными бумагами из-за санкций после введения санкций в отношении банка «Тинькофф» со стороны Евросоюза.

«Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную компанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1−3 недель мы планируем запустить торги», — говорится в телеграм-канале компании.

• Режиссера «Театра переходного периода» Всеволода Лисовского задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток за якобы «неповиновение» силовикам (ст. 19.3 КоАП). На него снова составили протокол по ст. 19.3, сообщила его дочь Ева Лисовская.

«Пока что говорят, что неповиновение заключалось в том, что он отказался сесть в полицейскую машину (а зачем садиться в полицейскую машину, если его уже „отпустили“ из спецприемника?), но документы, связанные с этим арестом, адвокату не показали», — отметила девушка.

В 2022 году режиссера оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ за антивоенный пост.

Всеволод Лисовский — режиссер и сценарист экспериментального театра. Он долгое время работал в московском «Театре.doc».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.