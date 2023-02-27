Мобилизованный новосибирец и тезка осужденного за избиение в армии погибли в «спецоперации»

Число новосибирцев, погибших в «спецоперации» в Украине, продолжает расти. Похороны еще одного члена ЧВК «Вагнер» решили провести в кинотеатре

36-летний Роман Дорохов погиб в «спецоперации», сообщила администрация Купинского района Новосибирской области.

Дорохов учился в школе в поселке Купино, затем поступил Новосибирское высшее военное командное училище. «Не окончив учебу в училище дослуживал в городе Борзя Читинской области. После службы в армии получил профессию помощника машиниста электровоза. Работал по специальности в городе Облучье Еврейского автономного округа», — рассказали в администрации.

Чиновники уточнили, что Дорохов «добровольно отправился в зону СВО» в составе ЧВК «Вагнер». Церемония прощания с ним состоится в кинотеатре «Сибирь» 28 февраля.

При этом в 2012 году Борзинский гарнизонный военный суд признал полного тезку Дорохова виновным в превышении полномочий (пункт «а» ч. 3 ст. 286 УК). Он получил штраф в 60 тыс. рублей за избиение подчиненного на плацу в воинской части.

Кроме того, стало известно, что житель Черепановского района Василий Гладков, похороны которого прошли 23 февраля, оказался в зоне «спецоперации» по мобилизации. У мужчины осталось двое детей. Об этом сайту НГС сказали в администрации поселка Посевная.

Таким образом, известно уже о 21 погибшем мобилизованном из Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 146−147.

