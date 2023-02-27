Журналиста Ивана Сафронова перевезли в красноярскую колонию

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Журналиста Ивана Сафронова, осужденного за «госизмену», этапировали в одну из красноярских колоний. В ней ранее вербовали заключенных в ЧВК «Вагнер».

Сафронова перевезли в ИК-7 в селе Арейское Красноярского края, сообщила его группа поддержки со ссылкой на письмо журналиста из колонии.

«Мой маршрут из Москвы („Лефортово“) до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько „столыпиных“. Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде», — отметил Сафронов.

ИК-7 — колония строгого режима. Ее возглавляет Андрей Ерёмин. В ноябре 2022 года стало известно, что заключенных этой колонии вербовали в ЧВК «Вагнер» для участия в «спецоперации». Информацию подтверждал красноярский священник Георгий Козгов, который раздавал им «крестики и иконки».

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова к 22 годам по делу о «госизмене» (ст. 275 УК).

Сафронова задержали в июле 2020 года и отправили под арест. Утверждалось, что он якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе.

Осенью 2021 года следователь ФСБ по его делу, полковник Александр Чабан лишил Сафронова возможности переписываться с родными и друзьями. Еще раньше он предлагал журналисту позвонить матери в обмен на «контакт со следствием». В тот день, по словам адвоката, Сафронов отказался продолжать разговор с Чабаном и сказал, что «это он следователю не простит».

Сафронов отрицает свою вину.

Напомним, что за два месяца до задержания журналист был назначен советником главы «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Рогозиным. В феврале 2023 года госкорпорация объявила об увольнении Сафронова

