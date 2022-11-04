Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 244

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

17:35 В Санкт-Петерубурге официально открылся «ЧВК Вагнер центр», передает РИА Новости.

Бизнесмен и основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», так комментировал создание центра: «„ЧВК Вагнер Центр“ — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией „ЧВК Вагнер Центра“ является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Здание находится у метро «Новочеркасская».

2gis.ru

17:00 Поселок Октябрьский Белгородского района «попал под обстрел», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

16:01 Дом ученых Сибирского отделения РАН решил собрать деньги на «нужды мобилизованных». Средства планируется получить за счет продажи билетов на концерт 4 ноября, где выступят Тимур Гордеев, Андрей Поливцев, Дмитрий Иващенко, хор Православной гимназии, театр танца «Фрески» и вокальная студия Новосибирского госуниверситета «Миллион голосов».



Мероприятие по сбору денег назвали «Наш Дом — Наша Россия». Средства хотят направить в «Фонд поддержки социальных инициатив». Организация, по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирована в 2018 году. Она была учреждена ООО «Новосибирское городское инвестиционное агентство», которое принадлежит Дмитрию Голубю и Юрию Аргунову. Первый из них некоторое время был директором муниципальной «Кировской районной котельной», ликвидированной в 2011 году, и муниципального же «Теплоэнергоресурсосбережения» (ликвидировано в 2013-м).



Возглавляет фонд гендиректор ООО «Нордазия» Евгений Рахманин. Компания входит в известную бизнес-группу NORDАЗИЯ. Структуры группы компаний получали подряды на капитальный ремонт многоквартирных домов.

15:50 Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Папой Римским Франциском, который выступает за мир в Украине.

«В столице Бахрейна сегодня собрались сотни мировых лидеров и религиозных деятелей для обсуждения вопросов диалога конфессий. Утром побеседовали с Папой Римским Франциском. Рассказал ему на примере Татарстана, как в нашей стране на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии все народности», — написал Минниханов в свое телеграм-канале.

15:09 Один из районов Иркутской области столкнулся с дефицитом топлива. Там ограничили подачу электричества, объявлена чрезвычайная ситуация.

Дефицит топлива для энергоснабжения образовался в Катангском районе. Об этом сообщила сама администрация во «ВКонтакте». Мэр района Сергей Чонской организовал совещание с представителями правительства Иркутской области и ресурсоснабжающими организациями, на котором было решено «выделить топливо из аварийно-технического запаса Иркутской области для бесперебойной подачи электроэнергии в селе Ербогачен» — это районный центр



В Ербогачене решили проводить отключения электроэнергии «на неопределенное время» «в связи с отсутствием дизельного топлива» на местной дизельной электростанции, уточнили в пресс-службе администрации. Подключенными останутся местная котельная, школа, больница, детский сад, водозабор и провайдеры связи.

Еще с 10 октября власти ввели здесь «ограничение на подачу электроэнергии для населения до 7 кВт на хозяйство» из-за предаварийного состояния дизельных-генераторных установок. Более того, 25 октября в райцентре введен режим ЧС, говорится в постановлении администрации. Из документа также следует, что муниципальное предприятие «Катангская ТЭК» задолжало поставщикам по контрактам.

Всё это, включая ограниченное электроснабжение, не помешало районным властям провести концерт «Великая страна — великий народ» в ДК Ербогачена .

14:38 Страны Центральной Азии займут место России на европейских рынках, предположил ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития Эрик Ливни. С ним поговорило казахстанское издание «Власть».

«Кстати, в этом контексте очень интересна тема угля. Насколько я понимаю, Казахстан достаточно давно выполнил и перевыполнил план по его экспорту в Евросоюз. В основном он поставлялся в Польшу и, кажется, Швейцарию. И эта тенденция, наверное, продолжится. Насколько эти тренды сбалансируют друг друга − неизвестно. Вполне возможно, что Центральная Азия окажется даже в выигрыше, если пути поставок будут достаточно эффективными, потребность в энергии никуда не уйдет, а замещать российский газ и уголь по-прежнему будет нужно, — отметил Ливни. — Но и в целом, если пути поставок будут эффективными, то даже при доступности российских ресурсов вопрос конкуренции со странами Центральной Азии выйдет на первый план. Центральная Азия может занять место России, ну или взять у нее какую-то долю на европейском рынке».



Также Ливни рассказал о роли российских мигрантов в экономике Казахстана и других стран Центральной Азии. Из-за них растет спрос на товары и услуги по всему спектру на 10−20%: «Это огромное воздействие на экономику. Эти деньги должны привести к спросу на сопутствующие услуги, после чего они дойдут до самого низа».

«Прибывающее из России население очень платежеспособное. Называются разные цифры прибывших в Центральную Азию − я слышал о 400 тыс. человек. Но, возможно, гораздо больше. Где-то не очень хорошо ведется учет, потому что нет необходимости в регистрации. Но я что хочу сказать? Если мы берем страну типа Казахстана, что есть для него 200 или 300 тысяч беженцев? Это гораздо больше, чем мы думаем с точки зрения влияния на спрос на всевозможные товары и услуги» — отметил Ливни.

14:27 В Улан-Удэ задержаны не менее пяти женщин из-за акции протеста на площади Советов, передает ОВД-Инфо**.

В автозаке с задержанной Арюны Халудоровой и еще одной женщины взяли объяснения, выдали предостережения, а затем отпустили.

14:15 Красноярский священник Георгий Козгов подтвердил вербовку заключенных колоний края в ЧВК «Вагнер» для участия в «спецоперации». Он лично благословил осужденных в ИК-7, пишет Ngs24.

«Добровольно пошли, сами, не ради того, чтобы им срок скостили. Это же опасность, они будут на передовой, но они искренне хотят помочь стране. Раздал крестики, пояса с 90-м псалмом „Живый в помощи“, иконки. В этот день крестил 12 человек, и только крещение закончилось, еще четверо подошли. Не могу сказать точно, но думаю, что не меньше 100 отправились [на спецоперацию]», — рассказал изданию настоятель храма Кирилла и Мефодия в поселке Элита Емельяновского района.

По сведениям журналистов, вербовка в ЧВК проходила в четырех колониях, в том числе в ИК-7, ИК-17 и ИК-27.

Наемничество законодательно запрещено в РФ. В Уголовном кодексе есть статья 359 УК, по которой для наемников предусмотрено до 15 лет колонии, а для вербовщиков — до 18 лет (с использованием служебного положения — до 20).

13:58 Протестующих мобилизованных из Чувашии отпустили домой из части в Ульяновской области, передает «Сердитая Чувашия», которая подробно пишет об этих протестах. По сведениям телеграм-канала, более 1800 солдат написали рапорты на имя командира полка.

Руководство части отправило мобилизованных из Чувашии в увольнительные на два дня. Утверждается, что «в военных билетах поставили отметки о мобилизации».

В начале ноября мобилизованные из Чувашии начали массово протестовать в одной из воинских частей Ульяновской области из-за отсутствия обещанных выплат. Они объявили забастовку.

13:37 Замглавы Совбеза РФ поздравил россиян с Днем народного единства откровенно религиозным постом. Про оружие и сатану.

«Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь», — написал экс-президент России в своем телеграм-канале утром 4 ноября (это выходной день).

В то же время, несмотря на религиозные высказывания, Медведев в том же посте говорит и вот такое: «Когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребёт под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов».

13:00 В Кемеровской области произошла массовая драка мобилизованных. Теперь им запрещено покидать учебный центр в Юрге, а их родственники жалуются на то, что у призванных могли отобрать телефоны.

Все подробности читайте здесь.

Фото t. me/incident_kuzbass

12:22 «Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются», — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Нет, он не про Россию, а про Украину.

12:00 В Кыргызстане банки «Бай Тушум» и Optima Bank приостановили обслуживание российских карт «Мир», говорится на их сайтах.

«Банк приостановил следующие операции по платежной системы МИР: Операции по POS терминалам и банкоматах в эквайринговой сети банка и входящие денежные переводы от ПС „МИР“», — сказано в заявлении Optima Bank.

Таким образом, карты «Мир» не обслуживают уже 9 из 23 коммерческих банков страны.



10:32 Российские власти утверждают, что страна заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР. Об этом заявили в посольстве России в Пхеньяне госагентству РИА Новости.

«В 1980−90 годах десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на более 300 млн рублей в год», — пишет агентство.

«Никакие модные атрибуты наших дней вроде джинсов или безразмерного худи встретить в КНДР нельзя: все это „политически неблагонадежная“ одежда. Шутка ли, до 2010 года женщинам в стране было законодательно запрещено носить брюки и даже самые неброские серьги. В КНДР социалистический режим, а потому внешний облик человека должен совпадать со всеми идеями чучхе. Среднестатистический житель Пхеньяна выглядит весьма опрятно и подчеркнуто строго», — писал в 2020 году журнал GQ со ссылкой на туристов, побывавших в КНДР.

По словам очевидцев, одежду в КНДР можно заказать у местных портных по иностранным журналам мод, но она все равно будет иметь северо-корейский вид.

Главное на утро 4 ноября

• Врио командующего Центральным военным округом (ЦВО) назначен генерал-майор Александр Линьков. Из формулировки «врио» следует, что Андрей Лапин снят с должности, хотя «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО, что Линьков назначен «на время отсутствия» Лапина.

Ранее сообщалось, что Лапин снят с должности командующего группировкой российских войск «Центр» в «спецоперации» в Украине

• Путин подписал указ о «единовременной выплате» 195 тыс. рублей мобилизованным. Но ранее он обещал по 195 тыс. рублей ежемесячно и даже дал такое «поручение».

Выплаты распространяются и на тех военнослужащих, которые подписали контракт после 21 сентября.

В начале ноября мобилизованные из Чувашии начали массово протестовать в одной из воинских частей Ульяновской области из-за отсутствия обещанных выплат. Они объявили забастовку.

• В информационном агентстве Regnum, которое на дня приостановило работу, сменился главный редактор. Им стал Александр Григорьев. Занимавший долгие годы этот пост Модест Колеров освобожден от своих полномочий, сообщили «Интерфаксу» представители учредителя — ООО «Регнум».

Теперь в «Регнуме» уверяют, что «заявления Модеста Колерова о рейдерском захвате не соответствуют действительности». Сам же Колеров отрицает информацию о своем снятии с должности, он утверждает, что Александр Григорьев назначен его первым заместителем: «Я не освобожден. Я видел документ о назначении некоего Григорьева, которого я не знаю, первым заместителем».

• Президент Украины Владимир Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

«Позиция моя личная и позиция Украины заключается в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как сложится в будущем», — заявил Зеленский.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ , входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ , является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.