Новосибирский банк остановил SWIFT-переводы из-за санкций

© Тайга.инфо/Кирилл Канин
Новосибирский банк остановил SWIFT-переводы из-за санкций
28 Фев 2023, 07:26

Новосибирский банк «Левобережный» приостановил все SWIFT-переводы. Решение принято после введения санкций со стороны властей США.

«Банк „Левобережный“ временно приостановил прием и отправку SWIFT-переводов для физических и юридических лиц по всем направлениям до получения дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Компания продолжает вести переговоры с банками-партнерами и изучает возможности осуществления операций в «дружественных валютах».

Объемы активов ПАО «Банк „Левобережный“» на февраль 2022 года оценивались в 85,7 млрд рублей. Его совет директоров возглавляет Дмитрий Яровой.

Минфин США ранее внес в санкционный список 22 физических и 83 юридических лица, особо отметив расширение блокирующего листа банков (SDN-лист). В реестре, по сообщению властей, уже были банки, на которые приходит около 80% сектора. Теперь же в него попали организации поменьше — новосибирский «Левобережный» и Ланта-банк под руководством уроженца Новосибирской области Сергея Докучаева, а также банки «Приморье», «Санкт-Петербург» и «Зенит», Московский кредитный банк (МКБ), Металлинвестбанк, СДМ-банк, МТС-банк, УБРиР и «Уралсиб». Из них только МКБ входит в российский топ-10 по размеру активов.

«Известно, что субъекты, находящиеся под санкциями, обращаются к более мелким банкам, а также к компаниям по управлению активами, пытаясь обойти санкции, поскольку Россия ищет новые пути доступа к международной финансовой системе», — отметил Минфин США.

У банка «Левобережный» и Ланта-банка открыты долларовые корреспондентские счета в Raiffeisen Bank International, писали СМИ.


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