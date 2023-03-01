Декларации самых богатых сибирских депутатов. Реквием

© infopro54.ru. Павел Кива (справа)

Вступил в силу закон, позволяющий властям не публиковать декларации депутатов — его подписал президент РФ Владимир Путин. Региональных и муниципальных депутатов, которые не получают зарплату из бюджетов, и вовсе освободили от обязанности подавать сведения о доходах. Они не будут отчитываться перед избирателями.

Закон, по которому Госдума, Совфед, региональные парламенты и муниципальные советы не будут публиковать сведения о доходах депутатов, вступил в силу 1 марта 2023 года. Данные будут размещаться на их официальных сайтах только в максимально обезличенном виде без детализации, более того — от обязанности вообще подавать декларации освободили местных и областных депутатов, если они не работают на постоянной основе (федеральные парламентарии продолжат подавать декларации, но публиковать их не будут).



Тайга.инфо решила напомнить читателям, сколько, по официальным данным, заработали семьи самых богатых депутатов региональных парламентов в Сибири в 2021 году (в следующей серии — напоминание о депутатах Госдумы). Данные за 2022-й уже фактически закрыты Путиным для избирателей.

Топ-10 рейтинга с большим отрывом возглавляют новосибирский единоросс Павел Кива и его жена, заработавшие 3 млрд рублей. Кива утверждает, что основную часть средств получил как индивидуальный предприниматель.

У депутата в собственности есть только склад площадью 1,7 тыс. кв. метров, а также автомобили Land Rover, Toyota, ВАЗ-21093, два гидроцикла и три снегохода. Супруга депутата получила еще 32,7 млн рублей. У нее есть Lexus LX570. Но семья Кивы почему-то не задекларировала в собственности ни единого жилья, при этом в пользовании у пары и трех детей находится участок размером 0,16 га и особняк на 830 кв. метров.

Павел Кива указан учредителем в компаниях «Форум-Трейд плюс», «Армада-Парк», спорткомплексе «Армада», он также возглавляет ООО «Форум-К», принадлежащую его матери Ирине Кива, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. Общая сумма муниципальных контрактов «Армады» превысила 20 млн рублей.



Ирина Кива возглавляет ГК «Форум и К», основанную в 1995 году. На ее сайте сказано, что компания является сибирским и уральским дилером крупнейшей российской целлюлозно-бумажной корпорации «Илим Палп Энтерпрайзис». В 1992 году эту компанию, напомним, основало ЗАО «Финцелл», среди учредителей которой был бывший премьер-министр, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который сейчас работает замом главы Совбеза РФ .

Новосибирцев в топ-10 оказалось четверо. Представителей иркутского заксобрания — двое, среди них — Евгений Бакуров (вместе с женой заработал 173 млн). Он недавно перешел во фракцию «Единая Россия», а до этого фигурировал в громком скандале с незаконными рубками древесины, из которой затем делали мебель IKEA. Организация Earthsight указывала, что работы ведут структуры, связанные с Бакуровым, и даже суды официально признавали разрешения на рубку незаконными. Бакуров финансировал избирательную кампанию действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева («ЕР»).

Бакуров возглавляет Ассоциацию лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области. Имя Евгения Бакурова встречается в качестве действующего или бывшего учредителя, руководителя компаний в «Контур.Фокусе» порядка 20 раз. Среди них — предприятия, занимающиеся лесозаготовками — «Калинов мост», «БратскВуд», «Вертикаль-Б», «Дипфорест». В основном его фирмы зарегистрированы в Братске и Братском районе, а также в Иркутске. Имя Бакурова также связано с другим депутатом — авторитетным Александром Панько, писала Тайга.инфо.

Панько является депутатом гордумы Иркутска, причем ему удалось переизбраться после обвинений по статье о пособничестве в убийстве двух членов ОПГ «Ключевские», которое считалось одним из крупнейших преступных сообществ в Забайкалье. По данным следствия, «Ключевские» в 1995—2005 годах занимались вооруженными нападениям, хищением имущества бизнесменов, устраняли конкурентов.



Всего, по подсчетам Тайги. инфо, среди 50 самых состоятельных депутатских семей Сибири (включая Забайкалье и Бурятию), оказались шесть представителей новосибирского заксобрания, по пять — из парламентов Красноярского края, Бурятии, Иркутской, Омской, Томской и Кемеровской областей.

Общий годовой доход первых 50 депутатских семей рейтинга составил 5,75 млрд рублей. То есть, в среднем, по 115 млн рублей в год на каждых мужа и жену (если, конечно, у парламентария есть пара). Всего же в региональных парламентах Сибири — 612 депутатов.

Тайга.инфо