Омский ефрейтор получил 6 лет за избиение командира во время мобилизации

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Омский ефрейтор получил 6 лет за избиение командира во время мобилизации
02 Мар 2023, 08:05

Военнослужащего в Омской области признали виновным в избиении командира. Мужчина был пьян.

Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора Ивана Мартынова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 334 УК (насилие в отношении начальника в период мобилизации), говорится в карточке дела.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство служебной деятельностью заместителя командира батальона, являющегося для него начальником, и желая отомстить за правомерные действия по службе, Мартынов нанес ему не менее двадцати ударов кулаками по голове, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Мартынова к 6 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Был ли сам Мартынов мобилизованным, не уточняется. В январе 2023 года тот же Омский гарнизонный военный суд признал виновным мобилизованного старшину Станислава Рыбина в нападении на начальника в условиях мобилизации или военного времени (ч. 3 ст. 334 УК) и в угрозе убийством по мотивам ненависти (ч. 2 ст. 119 УК). Он хотел «добиться снижения его требовательности к подчиненным», потому что был недоволен работой начальника, говорили в суде. По совокупности Рыбин получил 6 лет колонии строгого режима.


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