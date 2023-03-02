Дерипаска предложил сократить чиновников и силовиков вдвое. Красноярский губернатор «готов сокращаться»

© t.me/av_uss. Александр Усс (справа)

Чиновников и сотрудников правоохранительных органов в России нужно сократить в два раза, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«[Нужно] сокращение чиновников в два-три раза. Сокращение сотрудников правоохранительных органов в пару раз, — сказал на Красноярском экономическом форуме Дерипаска 2 марта. — Мы же понимаем, что это серьезная обуза для экономики, тем более для экономики, которая за счет санкций и всех остальных проблем — гирей висит. Назрел вопрос об этом. Слишком много госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы и конкуренции».



В ответ на предложение бизнесмена сидевший рядом губернатор Александр Усс («Единая Россия») заявил, что «готов сокращаться».

Дерипаска также предупредил, что без иностранных инвестиций российская экономика не выживет. Деньги, по его словам, закончатся уже в 2024 году.

Читайте также: «Денег не будет уже в следующем году»

