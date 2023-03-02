Олег Дерипаска: «Денег не будет уже в следующем году»

© kef2023.ru. Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что без иностранных инвестиций российская экономика не выживет. Деньги, по его словам, закончатся уже в 2024 году.

«Госкапитализм, „ГосГазМяс“ — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы [бюджета], которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую, — сказал на Красноярском экономическом форуме Дерипаска. — Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой [помогут стране] <…> Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы. Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательности наших рынков, мы так и будем мечтать и в 2033 году говорить те же самые слова».

Дерипаска также напомнил о необходимости декриминализации экономических статей УК РФ.

«Если мы каждый квартал будем в зависимости от каких-то проблем менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни чиновники», — добавил бизнесмен.

«В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес как липку», — подчеркнул Дерипаска.

Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия «Русалом», часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.