Протестующих против мусорных полигонов новосибирских общественников не включили в правительственную комиссию

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Общественников не стали включать в комиссию по обращению с отходами при новосибирском правительстве, хотя вице-губернатор обещал им обратное. Активисты выйдут на пикет 4 марта.

Общественников из экологического движения «Будущее в наших руках» отказались включить в комиссию по вопросам совершенствования системы обращения с отходами при новосибирском правительстве. Об этом Тайге.инфо сообщил председатель движения Виталий Гуненко.

Активисты выступают против строительства левобережного мусоросортировочного завода и полигона захоронения отходов около Верх-Тулы под Новосибирском. Они совместно с жителями сел Полотниково и Раздольное, которые протестуют против правобережного полигона, проводили акции протеста и вели переписку с чиновниками.

«Раньше нас пытались не замечать и откровенно игнорировали. Но мы добились, что бы нас услышали и даже начали рассматривать альтернативные участки предложенные нами для размещения полигонов, как на правом, так и на левом берегу, — рассказал Гуненко. — Мы добились того, что бы наших активистов включили в комиссию за оборотом ТБО. И нам это обещал зам губернатора [Сергей] Сёмка.

28 февраля на заседании комиссии должны были рассмотреть кандидатуры общественников для включения в ее состав. Но большинством голосов представителей инициативных групп Плотниковского и Верх-Тулинского сельсоветов отклонили.

«Отказано было во включении даже ограниченного количества общественников — хотя бы по одному представителю от каждого берега, — уточнил Гуненко. — Из этого можно сделать вывод, что представители власти не хотят допускать к процессу никого, кто мог бы повлиять на его результат. Чиновники всеми силами избегают публичности, огласки и возможного противодействия намеченным планам».

В состав комиссии с 2018 года входят вице-губернатор Сёмка, министр ЖКХ Денис Архипов, другие высокопоставленные чиновники регионального правительства, глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов и несколько представителей мусорных перевозчиков. Там же заседают несколько депутатов заксобрания региона и глава комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Активисты проведут акцию протеста 4 марта. Мэрия согласовала пикет на 100 человек в сквере у театра «Глобус» на 11:00, сообщило экодвижение.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.



К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали. За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона, а сейчас обсуждается его строительство около села Плотниково, где есть краснокнижные животные и растения. Там же протекают три реки, впадающие в Иню. В мая 2022 года после многочисленных требований заксобрания региональное правительство во главе с единороссом Андреем Травниковым все-таки расторгло скандальный договор. В феврале 2023 года «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора, который собирает с жителей деньги за вывоз мусора.