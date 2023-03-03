Жители Бурятии привязали мужчину к машине и волочили его по трассе

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Жители Бурятии привязали мужчину к машине и волочили его по трассе
03 Мар 2023, 12:40

Троих жителей Бурятии подозревают в похищении человека и избиении. Он якобы задолжал им денег.

Трое жителей Заиграевского района Бурятии в возрасте от 20 до 22 лет употребляли спиртное в селе Унэгэтэй. Они отмечали день рождения одного из них. Ночью молодые люди отправились в село Новоильинск, где решили навестить 40-летнего знакомого и потребовать у него возвращения старого долга, сообщили в СК РФ по республике 3 марта.

«Встретив должника, молодые люди насильно поместили его в багажник своей машины, после чего увезли в лесной массив, где стали запугивать и требовать деньги, затем нанесли побои, после чего связали веревкой, на которой протащили потерпевшего волоком по земле за двигавшейся машиной, — считает следствие. — После этого, повторив требования о возвращении долга, соучастники привезли мужчину домой, оставили и скрылись».

Подозреваемых задержали. Они признали вину, утверждают в СК.

Дело возбуждено по пункту «а» ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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