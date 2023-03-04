Уголь подорожал для новосибирцев почти на 20%
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Цены на уголь в Новосибирской области за год резко выросли. Тонна топлива жителям частных домов обойдется уже дороже 4 тыс. рублей.
За год уголь подорожал в Новосибирской области на 19,5%, говорится в данных Новосибирстата по итогам января 2023-го. Кубометр дров, по официальной информации, стал дороже на 9%
Тонна угля в Новосибирске, если верить Росстату, в январе 2023 года в среднем стоила 4289,59 рубля. Кубометр дров — около 1,2 тыс.
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