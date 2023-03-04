Воспитанник Сибирского кадетского корпуса сломал позвоночник на уроке

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Воспитанник Сибирского кадетского корпуса сломал позвоночник на уроке
04 Мар 2023, 13:25

Воспитанник государственного Сибирского кадетского корпуса получил травму позвоночника на уроке. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Жительница Новосибирска рассказала, что ее сын-третьеклассник сломал позвонки во время занятия физкультурой в Сибирском кадетском корпусе (госучреждение, подотчетное региональному правительству). Монолог опубликовал паблик «ЧП Новосибирск».

«Мой сын <…> выполняя задания учителя, кувырки через планку (планка была не меньше метра в высоту), сломал три позвонка, — рассказала женщина. — Мало того, что его учительница назвала симулянтом и с переломом посадила на скамейку, так потом без сопровождения отправила одного в санчасть. С того момента школа никак не вышла с нами на связь, на мой вопрос по поводу домашнего обучения ответили коротко: „у нас сейчас нет домашнего обучения“, и что дальнейшее его обучение и восстановление это моя проблема».

В прокуратуре области подтвердили, что, по предварительным данным, несовершеннолетний мальчик получил травму позвоночника на уроке физкультуры в кадетском корпусе. Ведомство начало проверку.

В Следственном комитете также начали проверку, сообщило региональное управление ведомства 4 марта: «Будет дана правовая оценка действиям руководства и работникам образовательного учреждения».

Госучреждение «Сибирский кадетский корпус» возглавляет Андрей Бахвалов.

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