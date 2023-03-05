Строители школы, которую открывал министр просвещения РФ в Чите, не получили зарплату и разрушили ее потолок

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Рабочие не получили денег за строительство школы в Чите. Церемония ее открытия проходила с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора-единоросса Александра Осипова в декабре 2022 года. В реальности же здание представляло собой неготовую коробку.

Следственный комитет начал проверку по факту невыплаты денег сотрудникам субподрядной организации, которая занимается строительством школы в микрорайоне Каштак. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Забайкалью.

Проверка проводится по сообщениям СМИ. Утверждается, что зарплату не выдавали несколько месяцев.

Ранее «Чита.ру» рассказала, что рабочие разнесли потолок в готовых помещениях из-за невыплаты им денег. Их компания не получила средства от концессионера школы Станислава Неверова, пишет издание.

Напомним, школу в Каштаке официально открывали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Александр Осипов в конце декабря 2022 года. Но журналисты выяснили, что здание не было достроено. Очевидны говорили, что на территории велись работы.

Школу возводили по концессии с компанией «Школа Будущего», который принадлежит ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» и ООО «Строительная компания „Трансстрой Дальний Восток“». Ими владеют Евгений Куницкий, Станислав Неверов, Ольга Семикина и Юрий Туран.

Станислав Неверов родился в 1994 году и уже в 20 лет каким-то образом стал помощником первого замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Вячеслава Тимченко. В 2015-м молодой человек уже устроился помощником главы комитета Совфеда Р Ф по региональной политике Дмитрия Азарова. В 2016-м, как утверждает «Росконгресс», Неверов был «инициатором и руководителем пилотного проекта по популяризации действующей власти через проведение уроков современной истории России в средних общеобразовательных учреждениях».

Сейчас Неверов числится гендиректором «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации». Но она основана только в конце 2020 года, а в 2021-м показала выручку в 635 тыс. рублей при убытке в 1,6 млн. Кроме того, на Неверова записано несколько фирм со словами «Школа Будущего» в названиях — например, «Школа Будущего — Дарасун» и «Школа Будущего — Агинское». Так называются населенные пункты в Забайкалье, но фирмы почему-то зарегистрированы в Московской области.

Утверждалось, что на школу в Каштаке потрачено из федерального бюджета более 1 млрд рублей. Остальные деньги вложили краевой бюджет и концессионер при поддержке Газпромбанка.

Ранее стало известно об аресте одного из партнеров Неверова — приморского бизнесмена Антона Семикина. Его вместе с предполагаемыми сообщниками подозревают в организации отмывания денег. Одна из компаний, связанных со Станиславом Неверовым — «Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация» — также должна заниматься газификацией Читы.

Власти Забайкалья утверждают, что школу строили по концессии «впервые» в России. Но это не так.

Ранее в Нижнем Новгороде по концессии с ООО «Первая концессионная компания „Просвещение“» построили школу № 800 на месте, запланированном под детей из конкретного микрорайона. Но после сдачи выяснилось, что компания не будет брать детей по «микроучастку», потому что просто не обязана. Более того, обсуждался вопрос платного обучения. Эксплуатирует учреждение теперь автономная некоммерческая организация, и ее администрация прямо утверждает, что школа не подчиняется муниципалитету, несмотря на договор концессии. Подобный спорный проект пролоббировали и в Новосибирске, но он вызвал протесты со стороны депутатов.