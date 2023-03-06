Кузбасского журналиста приговорили к исправительным работам по делу о «фейках» про ВС РФ

© t.me/zauralom1

Суд в Кемеровской области приговорил журналиста Андрея Новашова к 8 месяцам исправительных работ. Его обвиняли в «фейках» про ВС РФ.

Судья Рудничного райсуда Прокопьевска Ольга Лучанкина признала Новашова виновным по ч. 1 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ за пределами РФ). Журналиста приговорили к 8 месяцам исправительных работ и запрету заниматься публицистической деятельностью на год, сообщил Тайге.инфо один из слушателей процесса.

Защита обжалует решение.

Обвинение просило 11 месяцев работ и два года запрета на публикации в интернете.

Андрея Новашова, который сотрудничал с Тайгой.инфо и Сибирь.Реалиями* обвиняли в «фейках» из-за репоста чужой статьи о Мариуполе и еще четырех постов во «ВКонтакте».

Новашов полностью отрицает вину. Тайга.инфо публиковала последнее слово журналиста. В нем он напомнил о репрессивных законах и рассказал, как власти лишили его работы, а следователи удивлялись, что кто-то вообще может верить в такие обвинения и уголовные дела.

Читайте также: «В путинской России писать безнаказанно можно только доносы»