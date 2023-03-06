Кто отменял выборы мэров Новосибирска и Кольцово. Список

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Стало известно, как голосовали по отмене выборов мэра Новосибирска депутаты регионального парламента. Два единоросса не стали поддерживать документ, но их компенсировали голосами ЛДПР и «независимых». Против были почти все коммунисты, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Депутаты заксобрания поддержали отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово на сессии 20 февраля. Фракция «Единая Россия» голосовала «за», губернатор Андрей Травников также публично одобрил документ. Теперь на сайте регионального парламента опубликован список поименного голосования.

В первом чтении документ поддержали 50 депутатов (13 были против, один воздержался, один не голосовал). Во втором — 49 были «за» (12 против, один воздержался, трое не голосовали). Для решения нужно было 39 голосов, и одних единороссов, которые были на сессии, не хватило бы для отмены выборов

Тайга.инфо рассказывает, как голосовали парламентарии во втором, окончательном, чтении.

«За»

«Единая Россия»: Валерий Бадьин, Александр Барсуков, Олег Бугаков, Сергей Гайдук, Игорь Гришунин, Анатолий Жуков, Василий Иваков, Валерий Ильенко, Александр Калиниченко, Павел Кива, Александр Козлов, Дмитрий Козловский, Юрий Кошкин, Александр Кулинич, Виктор Кушнир, Ильгиза Лотфуллина, Майис Мамедов, Иван Мороз, Федор Николаев, Виталий Новосёлов, Вениамин Пак, Евгений Подгорный, Олег Подойма, Евгений Покровский, Глеб Поповцев, Юрий Похил, Зоя Родина, Елена Спасских, Денис Субботин, Сергей Титков, Игорь Умербаев, Дмитрий Франчук, Ярослав Фролов, Андрей Шимкив, Александр Шпикельман, Анатолий Юданов.

ЛДПР: Анастасия Андронова, Роман Казаков, Наталия Красовская, Дмитрий Курочкин, Евгений Шаблинский, Александр Щербак.

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС): Александр Аверкин, Андрей Пак.

Независимые: Константин Антонов, Илья Поляков, Михаил Федорук.

КПРФ: Ашот Рафаелян, Никита Галитаров (При этом в первом чтении Галитаров был против отмены выборов. Официальная позиция фракции КПРФ была — не поддерживать законопроект).



Против



КПРФ: Виталий Быков, Владимир Карпов, Александр Козлов, Николай Машкарин, Яков Новосёлов, Евгений Смышляев, Роман Яковлев.

«Новые люди»: Дарья Карасёва, Сергей Левшенков, Роман Мурзин.

СРПЗП: Александр Тепляков.

Не голосовали во втором чтении Андрей Биль, Николай Мочалин (оба — «Единая Россия») и Владимир Анисимов (КПРФ). Воздержался только независимый депутат Вячеслав Илюхин.

Еще 11 депутатов отсутствовали.

Мэров предлагается назначать через советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой формирует губернатор. Но горсоветы Новосибирска и Кольцово еще должны изменить уставы муниципалитетов. В этом случае новый порядок назначения вступит только после истечения срока полномочий действующих глав (в сентябре 2024 года).

Тайга.инфо