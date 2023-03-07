Дочерняя структура группы «ВИС» признана банкротом в Новосибирске

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Бывший региональный оператор мусора в Новосибирской области признан банкротом. Эта компания принадлежит группе «ВИС», которой облправительство отдало несколько крупных проектов с бюджетным финансированием.

Арбитражный суд признал ООО «Экология-Новосибирск» банкротом. В компании открыто конкурсное производство, говорится в карточке дела.

Иск о самобанкротстве «Экология-Новосибирск» подала еще в 2021 году. Но все это время продолжала собирать деньги с населения за вывоз мусора, а облправительство не расторгало соглашение. Только в феврале 2023 года региональные власти разорвали договор, временно передав функции регоператора муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство».

ООО «Экология-Новосибирск» стало единственным региональным оператором обращения с отходами по соглашению с министерством ЖКХ области в 2018 году. Фирма на 75% принадлежит ООО «Компания проектного финансирования» (дочерняя структура группы «ВИС»), остальные доли находятся в собственности Татьяны Бобыревой (вероятной родственницы экс-депутата Госдумы Валентина Бобырева), Екатерины Невзоровой, Игоря Фраинта и Юрия Туктарова.

Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России». «ВИС» также занимается строительство четвертого моста через Обь, который будет платным, и семи поликлиник, сроки возведения которых уже сорваны — депутаты новосибирского заксобрания не раз обращали внимание на скандальные проекты корпорации.

В январе 2023 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за работы «Экологии-Новосибирск». Компания, которую выбрало региональное правительство во главе с губернатором Андреем Травниковым, не оплачивало услуги подрядчиков, заявило следствие.

«Неустановленные лица из числа руководителей ООО „Экология — Новосибирск“ заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 млн рублей, из которой 30 млн. рублей не были оплачены ООО „Экология — Новосибирск“, — рассказали в ведомстве. — При этом денежные средства поступившие на расчетные счета ООО „Экология — Новосибирск“ от деятельности в качестве Регионального оператора от граждан и юридических лиц в сумме более 1 млрд рублей с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу».

Ущерб оценивается в 30 млн рублей. Полиция возбудила дело по по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество).