Власти решили проложить теплотрассу по участку мобилизованного новосибирца, пока тот на «спецоперации»

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Власти одного из районов Новосибирской области ворвались на участок дома мобилизованного жителя, пока тот находится на «спецоперации». Они решили проложить теплотрассу через территорию. Администрацию возглавляет единоросс, привлекавшийся к уголовной ответственности.

Неизвестные сломали забор и калитку придомового участка жителя Купино, которого власти забрали на «спецоперацию» по «частичной» мобилизации. Его мать сообщила об этом региональному отделению Народного фронта.

«Вторжение началось неделю назад — неизвестные сломали забор, калитку, спилили металлический столб, перекопали огород. Сотрудники полиции составили два протокола, а после этого представители администрации Купинского района признались, что прокладывают через участок мобилизованного мужчины теплотрассу», — рассказали в пресс-службе ОНФ.



Мать мобилизованного потребовала от властей покинуть участок и вернуть на место уничтоженные забор, столб и калитку. Но вместо этого администрация предложила проживающим в квартире арендаторам финансовую помощь, чтобы те покинули участок на пару часов.

«Зачем? „Да нам только забуриться, а потом она пускай бегает по судам“», — цитирует ОНФ чиновников.

Администрацию Купинского района возглавляет Владимир Шубников. Его назначил местный совет депутатов по представлению конкурсной комиссии, составленной при участии губернатора Андрея Травникова («Единая Россия»). Члены комиссии одобрили Шубникова, несмотря на то, что он привлекался к уголовной ответственности за халатность.

В мае 2014 года единоросс Шубников заключил контракт на 19 млн рублей на участие в долевом строительстве 16-квартирного дома в Купино с ООО «Экоресурс». Жилье предназначалось сиротам. Здание должны были достроить к 1 июля 2015 года, но не смогли. Несмотря на это, Шубников подписал не выполненные работы и оплатил их, причинив областному бюджету ущерб более 3,8 млн рублей, решил суд. Шубников также нарушил права сирот, стоявших в очереди за жильем.

Чиновник признал вину по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура просила приговорить его к 80 тыс. рублей штрафа и запретить работу в органах местного самоуправления на 2,5 года. Но суд просто прекратил уголовное дело и оштрафовал чиновника всего на 40 тыс. рублей. Решение так и не было обжаловано, следует из карточки дела.



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