Опрос новосибирского правительства: население больше всего доверяет назначенным главам с уголовными делами

© vn.ru. Олег Конюк (слева)

Больше всего жители Новосибирской области доверяют тем главам районов, которые привлекались к уголовной ответственности, следует из «опроса населения», которое представило региональное правительство. В тройке лидеров оказались судимый за браконьерство и подозреваемая в коррупции, назначение которых на должности поддерживали представители губернатора.

Новосибирское правительство опубликовало результаты «опроса населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области». Опрос проводился онлайн через регистрацию на госуслугах. Теперь о нем пишут госСМИ облправительства.

По версии региональных властей, 99,06% опрошенных жителей Сузунского района «удовлетворены» работой главы. Доверяет ему еще больше — 99,19%. На втором месте по «удовлетворенности» идет глава Куйбышевского район (96,86%), на третьем — Убинского района (93,18%).

При этом лидер по «доверию», глава Сузунского района Лилия Некрасова, находится в СИЗО по подозрению в халатности (ст. 293 УК) из-за строительства канализационных очистных сооружений с нарушениями требований. Кроме того, против нее возбуждены дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) из-за подозрений в фиктивном устройстве на работу своего мужа в муниципальные предприятия.

Глава Убинского района Олег Конюк, в свою очередь, уже признан судом виновным в браконьерстве. Его даже лишили должности за это, но инцидент не смутил конкурсную комиссию, составленную в том числе из представителей губернатора Андрея Травникова, которая допустила кандидатуру Конюка до нового переназначения главой района в 2022 году.

Конкурсную комиссию лично возглавлял зампред регионального правительства, тогда еще министр региональной политики Игорь Яковлев, который сейчас числится вице-губернатором. За Конюка были 17 из 17 присутствовавших депутатов. При этом в райсовете 25 депутатов (15 единороссов, шесть эсеров, три коммуниста и один представитель ЛДПР).



Ситуация с Конюком возмутила даже депутата Госдумы от «ЕР» Александра Хинштейна.

Отметим, что Некрасову на пост главы Сузунского района также рекомендовала назначить конкурсная комиссия во главе со ставленником Травникова — Игорем Яковлевым. Теперь Яковлева, по сведениям Тайги.инфо, прочат в мэры Новосибирска, в случае отмены выборов главы города.

Если же включить в топ рейтинга облправительства и мэров городов, то на втором месте в «абсолютном зачете» оказался бы глава глава наукограда Кольцово Николай Красников (98,92%). В 2009 году его обвинили в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, но он, будучи избранным населением, сохранял пост. Осенью 2012 года дело было прекращено следователями «за отсутствием состава преступления», но в феврале 2013 года аппарат СК РФ отменил это постановление и направил дело на дополнительное расследование. Произошло это вскоре после того, как Николай Красников, отсудив у государства 1,68 млн рублей, которые потратил за три года на услуги адвокатов, подал иск о взыскании еще 10 млн рублей за причиненный ему моральный вред.

В апреле 2013 года Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск Красникова, который требовал компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

В 2015 году Красников и горсовет Кольцово публично выступали за сохранение выборов мэров. В феврале 2023 года, как утверждает минрегионполитики Новосибирской области, Красников поддержал отмену выборов главы.

Сейчас, во время попытки областных властей отменить выборы мэров Новосибирска и Кольцово, глава комиссии по общественному контролю так называемой «общественной палаты» региона Марина Щербенёва, считает, что не нужно спрашивать жителей о лишении их права голоса: «У нас, когда спрашивают население, очень активничают либерально настроенные граждане».

«Опрос», опубликованный на сайте областной администрации, вызывает сомнения и в плане, например, одного из самых болезненных вопросов для жителей — качества дорог. По версии чиновников правительства Травникова, 98,65% жителей Сузунского района устраивает качество дорог, в Убинском районе (с судимым Конюком во главе) — 83,44%. В Новосибирске же — 29%, в Чистоозёрном районе — 26%, в Чулымском — 23%, в Барабинском районе — 22,5%.

Тайга.инфо