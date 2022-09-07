Хинштейн возмутился реакцией новосибирского правительства на свое обращение о назначении уголовника главой района

© Коллаж Тайги.инфо. Андрей Травников (слева) и Александр Хинштейн
Хинштейн возмутился реакцией новосибирского правительства на свое обращение о назначении уголовника главой района
07 Сен 2022, 10:30

Новосибирское правительство под руководством единоросса Андрея Травникова не увидело ничего плохого в назначении судимого за браконьерство Олега Конюка главой Убинского района. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, инициировавший проверку этого решения, прокомментировал реакцию региональных властей.

«Увы, власти Новосибирской области не увидели ничего предосудительного в назначении мэром — уголовника. Так чиновники отреагировали на мое обращение, в связи с утверждением главой Убинского района человека, лишь накануне осужденного за браконьерство. Ранее он также дважды привлекался к уголовной ответственности», — написал в своем телеграм-канале Хинштейн.

Единоросса Олега Конюка назначили на пост главы Убинского района на сессии райсовета. Его только недавно лишили этой же должности из-за судимости за браконьерство, но это не смутило конкурсную комиссию, составленную в том числе из представителей губернатора Андрея Травникова, которая допустила кандидатуру Конюка до голосования в райсовете.

Конкурсную комиссию лично возглавлял зампред регионального правительства, министр региональной политики Игорь Яковлев.

За Конюка были 17 из 17 присутствовавших депутатов. При этом в райсовете 25 депутатов (15 единороссов, шесть эсеров, три коммуниста и один представитель ЛДПР).

«Как выясняется, подобная уголовно-чиновничья практика в Новосибирской области — носит не единичный характер, — подчеркнул Хинштейн. — Так, главой Купинского района трудится Владимир Шубников, 4 года назад привлекавшийся к уголовной ответственности за халатность».

Напомним, что Шубникова также одобрила конкурсная комиссия, составленная при участии губернатора Травникова.

В мае 2014 года Шубников заключил контракт на 19 млн рублей на участие в долевом строительстве 16-квартирного дома в Купино с ООО «Экоресурс». Жилье предназначалось сиротам. Здание должны были достроить к 1 июля 2015 года, но не смогли. Несмотря на это, Шубников подписал не выполненные работы и оплатил их, причинив областному бюджету ущерб более 3,8 млн рублей, решил суд.
Единоросс также нарушил права сирот, стоявших в очереди за жильем. Чиновник признал вину по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Прокуратура просила приговорить его к 80 тыс. рублей штрафа и запретить работу в органах местного самоуправления на 2,5 года. Но суд просто прекратил уголовное дело и оштрафовал чиновника всего на 40 тыс. рублей. Решение так и не было обжаловано, следует из карточки дела.

Кроме того, Хинштейн напомнил, что замглавы Купинского района Денис Гусев в 2011 году получил 2,5 года колонии за то, что пьяным пришел на дискотеку в сельский клуб и открыл стрельбу по подросткам. Двое были ранены. Гусев требовал, чтобы школьники играли с ним в бильярд на деньги, но желающих не нашлось, писал Life. На момент стрельбы он был рядовым специалистом в отделе строительства администрации Купинского района, а после колонии стал заместителем главы района.

«Достойная карьера», — отметил Хинштейн.

Ранее парламентарий обратился в Генпрокуратуру по факту назначения Конюка главой района, назвав это «дискредитацией государства и органов власти».

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