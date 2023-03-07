Новосибирское правительство уверяет, что счета за газ жителям взорвавшейся пятиэтажки могли выставить автоматически

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Счета за услуги ЖКХ для жителей дома, разрушенного при взрыве газа в Новосибирске, будут аннулированы, заявили в региональном правительстве. Чиновники также признали платежки за капитальный ремонт.

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области прокомментировало счета, выставленные жильцам дома на улице Линейная,39 за услуги ЖКХ за февраль. Копии счетов читатели ранее прислали Тайге.инфо.

«Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациями и региональными операторами ТКО и капремонта — представители ООО „Новосибирскоблгаз“ и МУП „САХ“ заявили, что начисления в платежных системах могли появиться автоматически — они будут аннулированы в течение 12 часов», — уверяют чиновники.



Кроме того, в министерстве признали, что «отдельным жильцам могли поступить счета по задолженности уплаты взноса за капитальный ремонт»: «Министерство запросило информацию у всех ресурсоснабжающих организаций — в случае выявления нарушений в начислениях они будут отменены».

Взрыв бытового газа в пятиэтажке произошел утром 9 февраля, частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурантами стали 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун. По версии следствия, они за несколько дней до взрыва могли чинить газовые плиты в доме, представляясь сотрудниками омского ООО «Межрегионгаз Сервис». Они отрицают вину. Суд отправил их СИЗО.

Всего, по данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек.